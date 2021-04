Le pagelle del Cagliari - Cerri scelta infelice di Semplici. Nainggolan è irriconoscibile

Cagliari-Hellas Verona 0-2

Marcatori: 54' Barák, 90'+9 Lasagna

Cragno 6 - Per quanto l'inerzia del match spinga il Verona verso la sua porta è chiamato ad un solo intervento nella prima frazione: vola su un sinistro a giro abbastanza telefonato di Veloso, che non gli procura particolare affanno. Si distende sulla bella esecuzione di Barak, così clinica da giustificarne il mancato intervento.

Rugani 6 - Sebbene non sia trascendentale nella gestione delle operazioni difensive, non tradisce gravi scricchiolii in opposizione alle iniziative del Verona. Limita al minimo gli errori e quantomeno non perde la bussola.

Godin 5,5 - Prende per mano Rugani e Klavan nei momenti di buriana della prima frazione, e ogni suo intervento è calibrato, opportuno, ma soprattutto efficace. Poi però guasta la sua partita con l'uscita non esattamente reattiva su Barak, che trova l'uno a zero.

Klavan 5,5 - Pur immune da disattenzioni che in un momento così sarebbero irricevibili nella fase iniziale del match, condiziona il suo pomeriggio con il body-check su Zaccagni che gli costa l'ammonizione. Di lì in poi non ha più jolly da giocarsi. (Dal 62' Pereiro 5,5 - Non lo si vede dopo l'ingresso).

Zappa 5 - Semplici gli chiede una spregiudicatezza sulla destra che non è in grado di garantire. Le discese sono rade e inefficaci, anche perché è impegnato a disinnescare i continui avvicendamenti su quel lato tra Dimarco e Lazovic.

Nandez 5,5 - I disimpegni più apprezzabili della sua gara hanno luogo quando si defila a destra, agendo provvisoriamente da quinto di centrocampo. Perché non schierarlo lì, dunque, considerando gli stenti di Zappa? Troppo poco, comunque, per strappare la sufficienza. (Dal 72' Marin 6 - Ha una grande chance, ma il suo destro sibila il legno).

Duncan 5 - Si nasconde nel traffico convulso della prima frazione, risultando nei fatti quasi impalpabile. Peggiora il bilancio con la marcatura leggera su Veloso, che ha troppa libertà nel servire l'assist a Barak. (Dall'82' Pavoletti s.v.).

Nainggolan 5 - Anche lui arranca e non contribuisce come desidererebbe. Ma nella difficoltà sa far emergere altre doti, come quando strappa centralmente e apparecchia per Joao Pedro a metà primo tempo.

Lykogiannis 5,5 - Portare in avanti il raggio d'azione è una faticaccia, perché Faraoni ringhia senza sosta ed è un professore della doppia fase. Ci prova con un sinistro di controbalzo dopo un'azione un po' caotica, ma lo specchio è lontano dalla direzione della sua battuta. (Dal 62' Asamoah 5,5 - Non trova spunti).

Joao Pedro 5,5 - Cerri fluttua su tutto il fronte ma non è una spalla affidabile, e non gli regala nemmeno quelle seconde palle che lui sa tramutare in oro lucente. Dopo un break di Nainggolan impegna Silvestri con un diagonale: in quell'occasione è bravo a costruirsi la chance praticamente dal nulla. Prova a non mollare, ma è troppo isolato.

Cerri 5 - La scelta di affiancarlo a Joao Pedro appare presto infelice. Non trova collocazione, patisce i tre centrali del Verona anche nei duelli fisici, che dovrebbero essere il piatto forte della casa. (Dal 62' Simeone 5,5 - A colpo sicuro sotto porta, ma lo ferma il palo).

Leonardo Semplici 5 - Una squadra che non riesce a riversare sul campo la grinta che prova a trasmettere invano. Tradito da quasi tutti i singoli: la salvezza, oggi, è un po' più complicata di prima.