Le pagelle del Milan - Ibrahimovic fa e disfa tutto. Tatarusanu stoico, ma non basta

vedi letture

Tătărușanu 7.5 - Eroe degli ottavi di finale contro il Torino, è eroico in questo derby vestendo i panni di supereroe quando la squadra è costretta a giocare in dieci. Miracoloso su Lukaku in un paio di occasioni, dice di no anche a Lautaro. Non può nulla sul rigore e sul capolavoro su punizione di Eriksen.

Dalot 6 - Resta bloccato in difesa con Perisic nell'altro lato, riuscendo in alcune circostanze a mettersi in mostra per alcuni interventi.

Kjær sv - Non ha pace. Da quella maledetta partita contro il Celtic a dicembre c'è sempre un problemino a tenerlo all'erta. Dopo 20' si deve arrendere dopo un intervento su Sanchez. (Dal 20' Tomori 6.5 - Non giocava una partita intera dal 29 settembre. Ritrovarsi dopo 4 mesi di ruggine in un ambiente nuovo e per giunta in un derby da dentro fuori è un esame notevole che l'inglese supera con personalità. Dimostra tenacia e buon senso della posizione).

Romagnoli 6.5 - L'uscita di scena di Kjaer aumenta le responsabilità del capitano, che risponde alla grande. Lukaku è uno dei peggiori clienti possibili, ma riesce ad arginarlo anche con alcuni anticipi importanti.

Théo Hernandez 6 - Non è irresistibile come nelle giornate migliori ma paio di buone iniziative nelle prime fasi della partita le sforna ed è sempre un valore aggiunto in avanti.

Meïté 6.5 - Decisamente più a suo agio in mediana dopo il buco nell'acqua da trequartista. Con Kessié erge una diga a supporto della difesa e la sua sponda di testa per Ibrahimovic vale il gol del Milan.

Kessié 6 - Con Meïté al fianco il compito dell'ivoriano è agevolato. Solito indomito lottatore e un piede non male, basti vedere la precisione nei passaggi lunghi. Il Milan esce al 97' ma il ko poteva arrivare prima per un suo erroraccio che innesca il contropiede di Lautaro.

Saelemaekers 5.5 - Si rivede dopo oltre un mese, non volendo contare l'infausta parentesi contro il Cagliari. Tanta generosità ma a conti fatti non riesce a dare il giusto apporto in avanti. (Dall'85' Castillejo sv).

Brahim Díaz 5.5 - Poco coinvolto nel gioco, lo spagnolo fa vedere come al solito qualche sprazzo di classe ma nel complesso non riesce mai a rendersi pericoloso. (Dal 60' Rebic 5.5 - L'espusione di Ibrahimovic lo lascia orfano di una sponda fondamentale. E il croato infatti è quello visto fin qui senza lo svedese, poco incisivo).

Leão 5 - Partenza promettente con un gol sfiorato e un bel traversone per Ibra. Costringe anche Brozovic a spendere un fallo da ammonizone e con Théo Hernandez dà vita a una pericolosa catena offensiva di sinistra. Ma l'intervento su Barella che costa il rigore pesa come un macigno. (Dall'85' Krunic sv).

Ibrahimović 5 - Fa e disfa: segna il suo 10° gol ai nerazzurri, l'8° in 7 partita col Milan. Prima della rete è uno spauracchio costante, costringendo i nerazzurri al raddoppio costante. Incomprensibile per un giocatore della sua esperienza il fallo che gli costa il secondo giallo su Kolarov, a metà campo.

Allenatore Stefano Pioli 6 - Il Milan è messo bene in campo, fino al 58' è in vantaggio e rischia il giusto ma su eventi come l'espulsione di Ibrahimovic o l'infortunio di Kjaer può davvero poco. Le correzioni in corsa non cambiano la squadra, che con l'espulsione dello svedese ha perso la sua guida in campo.