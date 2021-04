Le pagelle del Napoli - Insigne in forma smagliante, errori da matita blu dei centrali

vedi letture

Napoli-Crotone 4-3: 19' Insigne, 22' Osimhen, 25' e 48' Simy (C), 34' Mertens, 59' Messias (C) 72' Di Lorenzo

Meret 6 - Non può nulla sulle zampate del solito Simy e di Messias. Preciso e attento nelle altre occasioni in cui viene chiamato in causa.

Di Lorenzo 7 - Sfonda spesso sulla sua corsia di competenza, non lasciando quasi mai scampo a Molina. Come nell'occasione che consente a Insigne di sbloccare il match e in quella in cui firma il gol che regala tre punti al Napoli.

Manolas 5,5 - Pochi problemi in marcatura, ma commette un'ingenuità che costa cara al Napoli, perché permette a Simy di riaprire la sfida. Nella ripresa non sbaglia praticamente nulla.

Maksimovic 5 - Pochi pericoli dalle sue parti, ma il 3-3 di Messias arriva a causa di una sua clamorosa leggerezza: controllo di palla pigro, l'avversario gli soffia la sfera e va a segnare.

Mario Rui 6 - Prova ad accompagnare l'azione e ad aiutare il suo capitano. La spinta non manca, soffre un po' la fisicità di Rispoli nel primo tempo.

Fabian Ruiz 6,5 - Da un paio di mesi abbondanti è tornato su livelli straordinari. La palla scodellata per Insigne nell'azione che porta al raddoppio di Osimhen è col contagiri. Ha ritrovato fiducia, cala nella ripresa.

Bakayoko 6 - Mezzora di grande spessore. Sfiora la rete dopo 4', ruba palloni e permette al Napoli di capovolgere l'azione con pericolosità. Poi crolla inspiegabilmente (Dal 62' Elmas 6 - Dà un po' di fosforo al centrocampo azzurro nel momento più complicato).

Politano 5,5 - Nel primo tempo è l'attaccante che si vede meno, ma il suo lavoro in fase di copertura è utile. Esce dopo il 3-3 di Messias. (Dal 62' Lozano 6 - Un paio di iniziative interessanti, pericoloso di testa).

Mertens 6,5 - Dopo la perla contro la Roma, si ripete anche contro Cordaz, sopreso dalla conclusione forte e centrale del belga. Poi colpisce anche una traversa. (Dal 73' Zielinski 6 - Non un grande impatto, ma aiuta a gestire la palla per portare a casa il risultato).

Insigne 7,5 - Momento straordinario per il capitano azzurro. Sblocca grazie a un paio di deviazioni, poi è geniale l'assist per Osimhen. Punto di riferimento e presenza costante, nella ripresa sfiora l'eurogol da 45 metri.

Osimhen 7 - Gattuso rimpiange ancora il periodo in cui non lo ha avuto a disposizione. Le sue caratteristiche sono uniche e sta finalmente cominciando a carburare. Recupera tanti palloni e firma un'altra rete, importante per il morale. (Dal 91' Petagna s.v.).

Allenatore:Gennaro Gattuso 6 - Doveva continuare a vincere e lo fa, con sofferenza ma trovando buone risposte soprattutto dagli attaccanti. Ci sarà da lavorare, invece, sulla fase difensiva: il reparto arretrato commette qualche errore di troppo. Giornata tutto sommato positiva, soprattutto per i risultati arrivati dagli altri campi. Ora la sfida alla Juve.