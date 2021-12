Le pagelle del Napoli - Per Zielinski gara da vero capitano. Juan Jesus-Rrahmani tra i migliori

Risultato finale: Milan-Napoli 0-1

Ospina 6.5 - Viene chiamato in causa per la prima volta a inizio ripresa e risponde presente con un intervento tutto riflessi.

Malcuit 6.5 - La fase difensiva non è il suo forte ma il suo impegno è encomiabile. In fase difensiva sempre molto attento, soprattutto quando arriva dalle sue parti Ballo-Touré.

Rrahmani 7 - In marcatura su Ibrahimovic disputa una grande partita. Anche nell'uno contro uno non perde mai la bussola.

Juan Jesus 7 - Tra le sorprese in positivo di San Siro c'è senza dubbio lui. Esperto, elegante, energico: quando viene chiamato in causa non sbaglia mai.

Di Lorenzo 6.5 - Una certezza anche sulla fascia mancina. Partita prettamente difensiva: molto efficace.

Anguissa 6 - Non è ancora al 100%. Si comprende fin da subito la sua importanza in mezzo al campo, anche stasera, ma chi l'ha visto anche prima dell'infortunio sa che il camerunese è molto, molto più lucido rispetto a quello visto stasera.

Demme 5.5 - Meno appariscente di Anguissa ma dà sostanza e linee di passaggio. Prestazione con alti e bassi, spesso impreciso quando deve far ripartire l'azione. Dal 54esimo Lobotka 6.5 - Il suo ingresso è fondamentale in un momento delicato del match: dà maggiore tranquillità al Napoli, soprattutto sbaglia meno rispetto a Demme.

Lozano 6 - Molto generoso in difesa, poco lucido in attacco. Spalletti gli chiede sacrificio, il messicano lo asseconda ma negli ultimi 30 metri non fa la differenza. Dal 77esimo Politano s.v.

Zielinski 7.5 - Pronti via e serve subito a Elmas il pallone dello 0-1. Si comporta da vero capitano e non solo perché ha la fascia sul braccio: spunti, giocate e gestione sempre invidiabile del pallone, anche quando scotta. Dal 77esimo Ounas s.v.

Elmas 7 - Da scommessa a certezza grazie a Spalletti e, soprattutto, alle sue qualità. Qualità che a San Siro si arricchiscono, contemplando anche il colpo di testa: la rete che sblocca il match è da vero centravanti. Dall'86esimo Ghoulam s.v.

Petagna 6 - Generosità è la parola d'ordine. Anche col Milan non si risparmia, con le sue qualità e i suoi limiti. Fa sempre il massimo, apprezzabile. Dal 77esimo Mertens s.v.

Luciano Spalletti 7 - Punta a sorpresa su Petagna e Lozano e la mossa risulta vincente, soprattutto per quanto riescono a dare in fase difensiva. Torna in panchina e il Napoli torna alla vittoria: non è un caso, il suo carisma e le sue indicazioni durante il match risultano fondamentali.