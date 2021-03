Le pagelle del Sassuolo - L'attacco è solo Berardi. Ayhan non fiuta i pericoli

Udinese-Sassuolo 2-0

Marcatori: 42' Llorente, 90'+3 Pereyra

Consigli 6,5 - Al ventinovesimo nega il gol a Llorente con un intervento di puro istinto sullo spagnolo, che si rifà con gli interessi in chiusura da primo tempo con una giocata quasi fotocopia: la traiettoria che ne deriva è una sorta di pallonetto sul quale nulla può il portiere neroverde.

Ayhan 5 - L'affanno nel duello con Llorente è persistente e ineluttabile. Non coglie la prima avvisaglia, quando Consigli dice no allo spagnolo dopo che gli era sgusciato via, e replica l'errore sull'uno a zero firmato dall'ex Napoli. (Dal 65' Defrel 5,5 - Pochi spunti dopo l'ingresso).

Marlon 5,5 - Si arrabatta al centro del terzetto, anche se quando l'Udinese riparte in contropiede emerge qualche sua lacuna nella gestione dei ripiegamenti.

Ferrari 6 - Nel complesso non perde la bussola e sorveglia con attenzione il centro-sinistra. Prova anche ad accompagnare le sortite dei suoi, senza sortire effetti particolari.

Toljan 5 - Oltremodo prudente nel vis-à-vis con Stryger-Larsen, che impiega un po' a togliersi la ruggine post-Meazza. Propulsione del tutto insufficiente nel raffronto con le richieste di De Zerbi.

Lopez 5 - Non emerge quasi mai dal groviglio di maglie addensato dalla grande abnegazione difensiva dell'Udinese. Giocate scolastiche e qualche pallone perso di troppo. (Dal 79' Obiang s.v.).

Locatelli 6 - Le qualità indiscutibili sono inquadrate da alcune istantanee del match che restituiscono esaustivamente la sua cifra tecnica. Ha la personalità per condurre il gioco in cabina di comando e lo fa senza troppi vezzi. Provoca un rigore, il VAR interviene in suo soccorso. Magra consolazione.

Traorè 5 - Il suo innesto in mediana è giustificato dalla volontà di De Zerbi di ricercare maggiore fluidità nella manovra. È bravo a proporsi, ma tende a incaponirsi e spesso s'imbottiglia nel traffico. (Dal 46' Djuricic 6 - Volenteroso, ma nemmeno lui basta).

Kyriakopoulos 6 - Spinge più di Toljan e al quarto d'ora squarcia un avvio un po' contratto col colpo in estirada che impegna Musso. Si vede a sprazzi, ma quantomeno offre una soluzione in più.

Berardi 6 - Nel primo tempo la squadra si aggrappa alle sue iniziative: dipinge una traiettoria delle sue per il taglio di Kyriakopoulos, che per poco non la sblocca. Predicare nel deserto è esercizio sfinente, ma da buon capitano non si perde d'animo. Dopo l'intervallo, però, è più appannato.

Raspadori 5 - Scalza a sorpresa Caputo, ma De Zerbi impiega un tempo a ripensarci. Assorbito dai tre centrali dell'Udinese che, mettendola sul fisico, hanno vita troppo facile: resta in panchina dopo l'intervallo. (Dal 46' Caputo 5,5 - Zero squilli nella ripresa.

Roberto De Zerbi 5 - La squadra questa sera è inconcludente: Berardi e poco altro là davanti, ma soprattutto una manovra eccessivamente contratta e involuta. Serata decisamente storta.