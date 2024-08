Le pagelle dell'Hellas Verona - Tchatchoua horror, l'unico a tirare in porta è Tengstedt

vedi letture

Risultato finale: Hellas Verona - Juventus 0-3

Montipò 5 - Comincia bene col volo su Locatelli, incolpevole contro Vlahovic, rivedibile sul raddoppio bianconero. Per il resto c'è poco da fare, se non raccogliere il terzo pallone.

Tchatchoua 4 - Serata horror per lui, che si accartoccia e avvia senza volerlo l'azione dello 0-1, per poi coronare il tutto con il calcio di rigore del tris bianconero procurato.

Dawidowicz 5,5 - Il più robusto nella retroguardia di Zanetti prova a ribattere alle offensive bianconere, concentrandosi specialmente su Vlahovic. In generale sembra il meno colpevole.

Coppola 5 - La sua non è una prestazione nel complesso da buttare, ma viene fortemente penalizzata dal movimento errato sia per idea che per realizzazione in occasione del raddoppio juventino.

Magnani 5,5 - Sa giocare anche da terzino, ma nasce centrale. E sulla corsia sinistra non sembra proprio a suo agio, anche se la Juve sfonda di più sul lato opposto.

Dal 57' Frese 5,5 - L'ingresso del biondo nordico non cambia le sorti della fascia sinistra. Anche perché quando entra il disastro è già bello che fatto.

Belhayane 5,5 - A centrocampo il Verona sembra riuscire a rispondere colpo su colpo nelle prime battute, ma sarà solamente un'impressione. Errata, perché la Signora passa. E neanche lui si oppone.

Duda 5 - Attore non protagonista, suo malgrado, nell'azione che vede aprirsi le danze sul tabellino. Lui e Tchatchoua pasticciano da fallo laterale, spalancando la strada al gol per Vlahovic.

Dall'85' Dani Silva sv.

Livramento 5 - Nel corso del primo tempo avrebbe un paio di palloni per provare a strappare in ripartenza, ma non riesce a farli fruttare. Dopo meno di un'ora poco incisiva, esce.

Dal 57' Alidou 5,5 - Impossibile riversare su di lui più di tante responsabilità, ma il suo ingresso non cambia decisamente gli esiti in quel del Bentegodi.

Suslov 5 - Neanche lui si salva dalla serata di magra e di un solo tiro in porta fatto dal Verona. E dire che avrebbe avuto anche un paio di chance importanti, su punizione, ma non le ha sfruttate.

Lazovic 5 - Il serbo è il più esperto della sua squadra e ti attendi che in un match come quello con la Juventus funga da riferimento. Non sarà così: risulta poco visibile a occhio nudo.

Dal 64' Harroui 5,5 - Qualcuno probabilmente se lo aspettava titolare, ma così non è. Entra più tardi anche di altri, non riesce a incidere come quasi tutti.

Mosquera 5 - Autore di una doppietta al debutto in Serie A, esordisce da titolare. Spauracchio teorico per la difesa bianconera, basta giusto un doppio muro di Bremer per fermarlo.

Dal 57' Tengstedt 6 - Probabilmente non sarebbe un subentro sufficiente in senso assoluto, però quantomeno è lui a effettuare l'unico tiro del Verona in porta.

Paolo Zanetti 5 - Il Verona comincia con piglio sparagnino, spinto anche dal caldo ambiente del Bentegodi. Partenza con grande pressing, ma quando la Juventus riesce a trovare i varchi giusti l'organizzazione gialloblù si scioglie come neve al sole. Punizione severa, ma non proprio demeritata.