Le pagelle dell'Inter - Giornata di festa, Lukaku entra e segna. Gran gol di Perisic

Handanovic s.v. - Giornata da spettatore non pagante. Non ci sono tiri verso lo specchio della sua porta, almeno nel primo tempo. (Dal 46’ Padelli 6 - Non può farci nulla sul calcio di rigore, ma interviene su un paio di palloni alquanto pericolosi).

D'Ambrosio 6 - Giornata di normale amministrazione per il centrale nerazzurro, non corre praticamente nessun pericolo.

Ranocchia 6 - Concentrato nonostante la poca valenza del risultato, non concede nulla. Di testa anticipa chiunque.

Bastoni 6,5 - All’arrivo del pullman allo stadio è uno dei più scatenati, ma quando entra in campo si dimentica di tutto. Pericoloso anche in attacco, gestisce con personalità la sfida.

Hakimi 6,5 - Nel primo tempo si vede pochissimo, nella ripresa prima salva su De Paul e poi trova il rigore che regala il 3-0 ai suoi. (Dal 57’ Perisic 7 - Dal suo ingresso in campo passano sette minuti: destro aperto e tiro a giro praticamente imparabile).

Gagliardini 6 - Prende in consegna De Paul, ma gioca al di sotto dei ritmi richiesti da Conte. Perde qualche pallone in fase di costruzione, il tecnico leccese non la prende benissimo.

Sensi 6 - Se la fortuna è cieca come ben sappiamo la sfortuna ci vede benissimo. Buon impatto, ma è costretto ad uscire per l’ennesimo infortunio. (Dal 40’ Eriksen 7 - Da gennaio e maggio, dalla delusione al sorriso. Il danese si è preso l’Inter e l’ennesimo gol su calcio di punizione).

Vecino 6,5 - Pensa più alla fase difensiva. Non ha giocato parecchio, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene. Nonostante il risultato.

Young 7,5 - Indiavolato sin dai primi minuti, non si ferma mai. Quando accelera diventa pericoloso, sblocca il match con un bel tocco sotto.

Pinamonti 6 - Poteva fare qualcosa di più, gira un pochino a vuoto e non riesce quasi mai a trovare le giuste misure. (Dal 65’ Sanchez 6,5 - Entra quando ormai la partita è già diventata un’esibizione, confeziona il primo assist con l’aiuto del palo).

Lautaro Martinez 7 - Lo scontro con Becao lo rende parecchio nervoso, ma Lukaku lo calma immediatamente. E trova il gol su calcio di rigore. (Dal 57’ Lukaku 6,5 - Vuole segnare e lo fa nel modo più incredibile. Di petto, senza nemmeno impegnarsi).

Antonio Conte 7,5 - Urla, sbraccia e si lamenta. Può sembrare esagerato farlo con lo scudetto in tasca e all’ultima giornata, ma questo è stato l’atteggiamento giusto per tornare a vincere dopo undici anni.