Le pagelle dell'Irlanda del Nord - Smith spinge molto, Dallas in difficoltà, Magennis combatte

Peacock-Farrell 5,5 - Inizia molto bene sbarrando la strada a Immobile in uscita. Nulla può sul gol di Berardi ma è tutt’altro che impeccabile sul raddoppio azzurro dell’attaccante della Lazio quando viene sorpreso sul suo palo.

Smith 6,5 - Il migliore per distacco della sua Nazionale. Compie ottime diagonali difensive, come quella nel secondo tempo su Insigne, e si fa vedere anche nella fase offensiva andando spesso al cross. Chiama Donnarumma alla bella respinta nel secondo tempo con una buona conclusione al volo.

Cathcart 5,5 - Immobile è un cliente molto scomodo e spesso lo mette in difficoltà con i suoi movimenti. Lascia calciare il suo diretto avversario dall’interno dell’area in occasione della rete del raddoppio.

J. Evans 6 - Fatica a contenere le sfuriate di Immobile all’interno dell’area di lasciandoselo spesso sfuggire in più di un’occasione. Nei secondi quarantacinque minuti è più sicuro nelle chiusure impostando anche la manovra ragionata dei suoi.

Dallas 5,5 - Dalla sua parte l’Italia trova terreno fertile. Sia Florenzi che soprattutto Berardi lo inchiodano nella sua metà campo sfuggendogli da ogni parte. Nel secondo tempo è più accorto e spinge di più.

C. Evans 5,5 - Cerca la sortita offensiva all’interno dell’area di rigore ma la retroguardia azzurra fa ottima guardia su di lui. Nella fase difensiva lotta per cercare di recuperare palla (Dal 46’ Saville 6 - Si presenta subito con un cartellino giallo per un intervento scorretto ai danni di Florenzi, gioca spesso in appoggio nella fase offensiva).

McNair 6 - Gioca molto basso per aiutare la difesa dagli attacchi di Immobile e compagni. Partita più di lotta che di governo, si allarga anche a dare copertura a Dallas, in apnea su Florenzi e Berardi.

McCann 6 - Non dà la giusta copertura a Dallas esponendolo alle sfuriate azzurre sulla fascia sinistra nel primo tempo. Prova a farsi vedere in avanti specie nella seconda frazione di gara quando la sua Nazionale è più sicura (Dal 78’ Thompson sv).

Davis 5,5 - Gioca da raccordo fra le linee in una sorta di 4-3-1-2 disegnato per l’occasione da Baraclough ma non riesce a dare il giusto guizzo alla manovra. Non si vede praticamente mai.

Magennis 6 - Usa la sua stazza per fare a sportellate con i centrali difensivi azzurri. Ha comunque il merito di cercare sempre la spizzata per il compagno che si inserisce verso l’area di rigore (Dal 79’ Lafferty sv).

Whyte 5 - La difesa dell’Italia chiude sempre su di lui senza mai concedere la conclusione verso la porta di Donnarumma. Potrebbe far meglio sulla torre di Magennis ad inizio ripresa e soprattutto dopo l’errore di Locatelli calciando addosso a Donnarumma (Dal 64’ Lavery 6 - Ci mette tanta voglia nell’andare a pressare in maniera forsennata su ogni portatore di palla azzurro).