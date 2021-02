Le pagelle dell'Udinese - Deulofeu sbaglia nel momento clou, anche de Paul non brilla

Finale: Roma 3, Udinese 0.

Musso 5,5 - Totalmente incolpevole sui tre gol subiti, è autore del fallo da rigore che di fatto chiudere il discorso tre punti, ma sarebbe servito un miracolo per evitare il gol.

Bonifazi 6 - Se la cava con "mestiere" su Dzeko appena entrato e in generale non demerita nell'arco dei novanta minuti contro un attacco temibilissimo.

Nuytinck 6 - Sui palloni alti è insuperabile, Mayoral è costretto ad agire in ripartenza o allargarsi per provare a mettere in difficoltà la difesa.

Samir 6 - Prova ad aiutare il centrocampo in impostazione ma non riesce a fare granchè, complice il pressing forsennato della Roma davanti all'area friulana.

Larsen 6 - Solido e autore di un salvataggio che vale un gol nel primo tempo. Spinazzola si fa vedere una volta ma poi è costretto a stare sulle sue e non è cosa da poco. Dal 62' Molina 6 -

Arslan 5 6 - Troppi errori in fase di impostazione, la velocità imposta dalla Roma alla gara non è il suo pane. Dal 75' Makengo sv.

Walace 5,5 - Da schermo davanti alla difesa non funziona granchè, anche perché i centrocampisti della Roma si inseriscono alle sue spalle e la sua utilità tattica ne risente. Dall'85' Nestorovski sv.

De Paul 5,5 - Un paio di spunti pregevoli nel primo tempo e poco altro. Lecito aspettarsi di più dal cuore tecnico della squadra.

Zeegelaar 5,5 - Mancini lo supera con eccessiva facilità dopo 4 minuti e dà in poi è tutto in salita, anche perché Karsdorp è in formissima e lo tiene sempre bloccato. Dal 75' Ouwejan sv.

Deulofeu 5 - Al contrario di Llorente è attivissimo e molto insidioso quanto parte in orizzontale. Grave però non aver trasformato l'errore di Cristante nell'1-2 che avrebbe riaperto tutto.

Llorente 5 - La difesa della Roma gli prende le misure dopo dieci minuti, riducendolo alla totale inoffensività. Dal 62' Okaka 6 - Prova ad aggiungere fisicità ma è l'ingrediente in cui la difesa avversaria eccede.