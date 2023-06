Le pagelle della Fiorentina - Saponara e gli archi della vittoria, Gonzalez porta sostanza

vedi letture

Risultato: Sassuolo - Fiorentina 1-3

Cerofolini 6 - Ormai è stato promosso portiere del finale di campionato: per oltre un'ora non deve fare nulla, Berardi lo desta e poi lo batte su rigore. Incolpevole.

Dodo 6 - Scelta a sorpresa: tutti si aspettano che sia salvaguardato in vista di Praga, invece scende in campo dal 1'. L'ordine di scuderia è risparmiarsi e si vede. Dal 73' Venuti 6 - Entra in un momento favorevole della partita, vedendosi poco coinvolto in fase difensiva e con spazio per avanzare.

Quarta 6,5 - Di recente ha perso il posto da titolare, al Mapei ha l'ultima occasione per provare a far cambiare idea a Italiano in vista di Praga. Prestazione solida, basterà?

Ranieri 6 - La sua presenza può essere indizio per vederlo riproposto anche in finale. Morde sin dall'inizio sugli avversari, qualche rischio ma senza calare dalla sufficienza.

Terzic 6,5 - Buona propulsione sulla corsia sinistra: metà delle occasioni viola arrivano dal suo sinistro, compresa quella del vantaggio firmato Cabral. Berardi è scomodo, tiene.

Amrabat 6,5 - Motore universale del centrocampo di Italiano, sulle sue spalle ci sono tutte le rincorse all'indietro che alcuni compagni non fanno. Il finale gli è risparmiato. Dall'82' Bianco sv.

Duncan 6 - Era un grande candidato per far riposare gli altri compagni della mediana, infatti scende in campo. Sorprendente vederlo uscire presto, non stava andando male. Dal 58' Bonaventura 6 - Non serve il miglior Jack per vincere questa partita, basta anche la sua versione da "statale", quella che si preoccupa dell'ordinaria amministrazione.

Ikone 5,5 - Primo a rendersi pericoloso dell'intero match, per buona parte di esso però denuncia la solita discontinuità tecnica e mentale. Non è cattivo davanti alla porta. Dal 73' Saponara 7,5 - Entra e cambia i destini con la morbidezza e la classe che ha nel destro. Pennella due archi meravigliosi: uno va in rete, l'altro sulla testa di Gonzalez.

Castrovilli 6 - Fluttua vestito da mezzala d'attacco con libertà di inserirsi senza palla: è troppo lezioso nel primo tempo, la ripresa è più concreta ma può far meglio.

Kouame 5,5 - Dopo le belle parole post-Roma, Italiano lo promuove titolare. Serata in cui azzecca poche giocate, sembra più a suo agio a destra che non sulla sinistra. Dal 58' Gonzalez 7 - Si vede la differenza di sostanza in confronto a chi va sostituendo: procura il rosso a Tressoldi e, di testa con botta sul palo annessa, cala il tris.

Cabral 6,5 - Deve trovare ritmo da corsa, perciò è titolare. Vivace già nel primo tempo, è lui a stappare la sfida del Mapei ma è anche la sua mano a concedere rigore e 1-1.

Vincenzo Italiano 6,5 - La formazione del Mapei è punto d'incrocio tra la voglia di non rischiare alcuni protagonisti e metterne in forma altri. Tra questi Cabral, che lo ricompensa col vantaggio. Neanche quando incassa il pari la sua Fiorentina si disunisce, trovando subito il modo di tornare avanti e vedendosi steso un tappeto rosso dal folle finale del Sassuolo.