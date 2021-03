Le pagelle della Lazio - Milinkovic-Savic segna e se ne divora 2. Immobile generoso, Caicedo-gol

Reina 6 - Simy fa una giocata "alla Ronaldinho" e sorprende tutti con un tiro di punta molto preciso. Non può nulla sul rigore, è fondamentale su Rispoli.

Patric 5,5 - Da quella parte, complice anche la giornata non molto positiva di Marusic, la Lazio balla un po' troppo. Qualche sbavatura di troppo.

Acerbi 6 - Un po' in difficoltà nella fase centrale del primo tempo, quando il Crotone attacca con pericolosità. Nella ripresa guida la difesa con la solita personalità.

Radu 6,5 - Ottimo rientro per la bandiera laziale. Subito decisivo, con uno splendido assist per Milinkovic-Savic. Non ha i 90' minuti nelle gambe, Inzaghi inserisce un elemento più fresco e di spinta (Dall'83' Pereira s.v.).

Marusic 5,5 - Si fa saltare un po' troppo facilmente da Reca, che crea pericoli con le sue incursioni sulla corsia mancina. Paradossalmente sembra più a suo agio quando gioca sulla fascia opposta.

Milinkovic-Savic 6,5 - Sempre pericoloso con gli inserimenti senza palla, sblocca la partita al 14' sfruttando un bell'assist di Radu. Può segnare ancora nella seconda frazione, difetta di precisione e freddezza.

Leiva 5,5 - Prova a mettere ordine in mezzo al campo ma spesso fa fatica a tenere il pericoloso Messias. Dopo il 2-2 non riesce ad alzare i ritmi. (Dal 70' Escalante 6,5 - Ottimo ingresso in campo, per lui anche un assist "involontario", sfruttato da Caicedo).

Luis Alberto 7 - Gol importante dopo qualche prestazione sotto tono. Lo spagnolo ora deve tornare a incidere anche con gli assist, specialità che lo ha visto dominatore assoluto nelle ultime stagioni. Ci prova due volte nella ripresa, ma Milinkovic-Savic non ne approfitta a due passi da Cordaz. Ispirato.

Fares 5,5 - Buon lavoro in coppia con Radu, controlla senza particolare apprensione le avanzate di Pereira. È però ingenuo a inizio ripresa, quando stende Messias in area. Poi prova a riscattarsi con un paio di sortite offensive. (Dal 70' Lulic 6 - Entra per dare più spinta sulla corsia sinistra. Fa il suo con ordine).

Correa 5,5 - Un primo tempo alla costante ricerca della posizione migliore, senza mai rendersi pericoloso. Non si vede mai neanche nella ripresa. (Dal 76' Muriqi s.v.).

Immobile 6 - Sempre nel vivo della manovra, sempre utile per i compagni di squadra. Ha subito un'occasione, ma Cordaz è attento. Poi è bravo a rifinire: suo l'assist per Luis Alberto. Nel secondo tempo cala vistosamente (Dal 76' Caicedo 7 - Ancora decisivo, ancora un gol nei minuti finali. È l'attaccante della provvidenza).

Allenatore: Simone Inzaghi 6 - La vince con i cambi, ma i problemi restano. Schiera la migliore formazione possibile, cercando di ritrovare certezze e fiducia dopo un periodo difficile e non pensando all'impegno di Champions contro il Bayern. L'approccio è buono, la Lazio sblocca subito il punteggio ma si fa sorprendere dal Crotone, che pareggia per due volte con Simy e rischia il colpaccio con Rispoli. Il solito Caicedo toglie le castagne dal fuoco e regala tre punti importantissimi ma ci sarà tanto da lavorare.