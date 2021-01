Le pagelle di Zaza - Aiuta la squadra ma pecca in efficacia. Il "solito Zaza" di sempre

Titolare a San Siro nel match di Coppa Italia contro il Milan, Simone Zaza non riesce a convincere. "Si sacrifica fino allo sfinimento per non sfigurare - scrive TMW in relazione all'attaccante del Torino -: si procura diverse occasioni per far male, ma pecca di lucidità negli ultimi metri". "Si batte" spiega, invece, La Gazzetta dello Sport, evidenziando però anche come "tre tiri su quattro vanno molto lontano dai pali". "Mobile - lo definisce il Corriere dello Sport -, aiuta nella costruzione del gioco, ma in area non è efficace". Decisamente più perentorio Tuttosport: "Primo tempo discreto, secondo tempo da 'solito Zaza'. Ancora una volta deludente".

LE PAGELLE DI SIMONE ZAZA

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6