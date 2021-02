Le parole di Zhang fanno tremare l'Inter: la ritirata della Cina del calcio nasce da lontano

vedi letture

"Taglieremo le attività irrilevanti". Un messaggio che spaventa i tifosi e che s'inserisce nelle tante indiscrezioni circolate da qualche mese a questa parte sul futuro dell'Inter. Lo ha mandato dalla Cina il numero uno di Suning, Zhang Jindong: "Ci concentreremo sul commercio al dettaglio". Cioè sul core business del gigante orientale, nato nel 1996 e che ancora oggi deve più della metà del proprio fatturato all'e-commerce. Un settore cresciuto in tutto il pianeta in tempi di pandemia, ma in questo caso non abbastanza da frenare l'emorragia della holding di Nanchino: 153 milioni di dollari andati in fumo nei primi nove mesi del 2020. Una crisi che ha tante spiegazioni e che ha evidentemente portato a delle riflessioni per Suning, che nel corso degli anni ha diversificato i propri investimenti, tra calcio e TV. Così, quando Zhang parla di attività irrilevanti, sebbene a un tifoso sia complicato spiegare che lo sia la propria squadra del cuore, il pensiero non può che andare anche all'Inter. Pure se, va detto, non vi è alcun riferimento diretto nel discorso che ha fatto fibrillare il mondo nerazzurro e cambiare i propri programmi non vuol dire mollare dall'oggi e domani. Il cambio di rotta, però, è evidente sia per Suning che per il movimento cinese nel suo complesso, dopo l'input del governo scottato dalle alte spese e il poco rendimento del pallone. Lo avevamo analizzato nel dettaglio a inizio anno: qui l'approfondimento dedicato: ascesa e la caduta della più grande bolla della storia del calcio.