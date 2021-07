Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di mercoledì 15 luglio 2021

vedi letture

Aperture dei quotidiani sportivi oggi in edicola incentrati, per quanto riguarda l'Italia, sui nuovi calendari di Serie A che hanno visto la luce nel pomeriggio di ieri. "Juve e Milan subito scintille" è il taglio alto de La Gazzetta delo Sport, mentre il Corriere dello Sport pone l'accento sul primo derby della Capitale fra Josè Mourinho e Maurizio Sarri in programma alla sesta giornata. Tuttosport, invece, dedica ampio spazio al primo giorno di raduto della Juventus con il ritorno a Torino di Paulo Dybala.

All'estero spazio al futuro di Leo Messi ad un passo dal rinnovo con il Barcellona. L'argentino è pronto a firmare nuovamente con il club catalano fino al giugno 2026, con il compagno di squadra Antoine Griezmann che appare, invece, sempre più vicino al ritorno all'Atletico Madrid in un'operazione che prevede lo sbarco in blaugrana di Saul.