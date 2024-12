Le ultime pagelle di Fonseca al Milan: da precario ancor più nervoso, ma l'aveva preparata bene

Il pareggio contro la Roma è stata l'ultima partita di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. L'allenatore portoghese chiude con un pareggio e un 6 in pagella da parte della nostra redazione: "Si giocava tutto, o quasi, il suo futuro alla guida del MIlan. I suoi rossoneri mostrano dei discreti miglioramenti in quanto a personalità, fluidità di gioco e voglia di far male agli avversari, pur accendendosi solamente a fiammate nell'arco dei due tempi, ma è assai ingenua la protesta vibrante che gli fa salutare il campo già prima dell'intervallo. Sarà questo il suo ultimo ricordo da allenatore del Diavolo?".

Mezzo voto in meno da parte del Corriere dello Sport: "Da precario è ancora più nervoso del solito, tanto da farsi cacciare con una brutta scena prima dell’intervallo. Tra le tante assenze, aveva preparato bene la gara". Ci va giù più pesante invece La Gazzetta dello Sport, che non va oltre il 5: "Rimette titolari Theo e Morata ma non batte la Roma. Milan sulle montagne russe e i punti dal 4° posto restano 8. Espulso per proteste. Poi l'esonero".

Voto 6 per Tuttosport: "Il Milan non fa male, ma lui è nervoso e viene espulso". Infine questo il giudizio di MilanNews.it: "Il Milan parte bene, a tratti fa cose anche molto belle e quando va in transizione, dà la sensazione di giocare meglio rispetto a quando deve pensare a fare il gioco dominante. Espulso al 40’".

I VOTI DI FONSECA

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Milannews.it: 6