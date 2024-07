Ufficiale Lecce, aspettando Dalle Monache ecco altri giovani. Depositato il contratto di Penev

Nelle scorse ore il Lecce ha fatto sapere i componenti della squadra Primavera che parte per il ritiro agli ordini di mister Giuseppe Scurto e dall'elenco si sono notati quattro volti nuovi.

In attesa dell'annuncio ufficiale per Marco Delle Monache, esterno che arriva dalla Sampdoria nell'affare che ha visto Venuti percorrere la strada opposta, ecco spuntare tre nuovi acquisti: Niko Kovac, centrocampista bosniaco del 2005 che arriva dopo essere cresciuto nelle giovanili dell'Eintracht Francoforte (e pure lui come Delle Monache deve completare le visite mediche), ma anche Plamen Penev, portiere bulgaro del 2008 prelevato a titolo definitivo del Ludogorets (contratto già depositato in Lega Serie A per lui) e di Mario Pejazic, terzino austriaco classe 2005 prelevato in patria dal Liefering.