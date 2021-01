Lega Serie A: verrà avviata una fase di trattative private per i diritti audiovisivi internazionali

L'Assemblea della Lega Serie A, svoltasi oggi in collegamento video, ha deliberato con voto unanime delle Società che sarà avviata una fase di trattative private per quanto riguarda i diritti audiovisivi internazionali del triennio 2021-2024. I club si ritroveranno in presenza giovedì 21 gennaio per le elezioni degli Organi della Lega Serie A, come da comunicato ufficiale n. 139.