live Fonseca: "Addio alla Roma scelta consensuale con club. Mourinho? Farà un grande lavoro"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

14.15 - Alle 14.30 Paulo Fonseca si presenterà in conferenza alla vigilia di Roma-Manchester. Ecco le prime parole dopo la comunicazione ufficiale dell'addio a fine anno. Di seguito il live testuale a cura di TMW:

14.28 - Inizia la conferenza

Lei come sta vivendo questo momento?

"Per me la professionalità è un valore sacro. Sono oggi qui come il primo giorno: motivato. Voglio fare il meglio della Roma fino all'ultimo giorno"

Un suo giudizio su Mourinho?

"E' un grande allenatore, lo sappiamo tutti. Penso che farà un grande lavoro".

E' una delle prove più difficili lavorare in questa situazione?

"Non è una delle prove più difficili della mia carriera, vivo questo momento con normalità, da professionista focalizzato nel mio lavoro fino all’ultimo giorno"

Può esserci un miracolo come con il Barcellona?

"Non è facile battere 4-0 il Manchester, ma nel calcio ho visto tante cose. Io credo in tutto".

Giocherà con due punte?

"Vediamo domani"

Scelta consensuale di lasciare a fine stagione?

"Parlando onestamente ho pensato che fosse ora di seguire percorsi diversi con la Roma".

14.35 - Termina la conferenza