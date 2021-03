live Fonseca: "Shakhtar squadra più forte d'Europa in contropiede. Dzeko? Convocato"

Torna l'Europa League e domani la Roma affronta l'andata degli ottavi di finale contro lo Shakhtar. Alle 14 Fonseca parla in conferenza stampa e al suo fianco ci sarà Lorenzo Pellegrini.

Inizia la conferenza stampa

Quali difficoltà si aspetta da questa partita?

"Sono sicuro che sarà una gara difficile. Loro sono una buonissima squadra, hanno vinto due volte con il Real e pareggiato con l'Inter. Fanno sempre una buona stagione anche in Europa League. Sono giocatori che amano queste competizioni. Io li conosco bene, ma è una squadra forte. Difende bene, molto corta: è pericolosa in contropiede, forse la più forte d'Europa in questo senso. Serve una gara di grande esigenza".

Dzeko può essere convocato?

"Si è allenato oggi con la squadra, sarà convocato".

Quanto è cambiato lo Shakhtar da quando è andato via?

"C'è un nuovo allenatore con una nuovo idea. Io giocavo 4-2-3-1, ora giocano con il 4-1-4-1. E' un allenatore forte Castro e lavora con le proprie idee. E' vero che i calciatori sono gli stessi, ma è diverso dal mio Shakhtar".

Villar giocherà domani?

"Dovete aspettare domani per vederlo. E' una possibilità, lui può giocare con Pellegrini così come con Diawara o Cristante. Abbiamo queste tre possibilità".

Cristante può giocare in difesa?

"Possiamo giocare con Cristante oppure con Mancini-Smalling-Kumbulla".

In cosa è cresciuta la Roma?

"Penso che la squadra nell'ultima partita sia migliorata difensivamente, ma non parlo solo della linea. E' importante non prendere gol. L'organizzazione della squadra è sempre stata buona, ma abbiamo migliorato alcuni errori che permettevano di uscire veloci agli avversari. Ora non perdiamo tanto la palla".