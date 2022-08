live Gasperini: "Scorso anno tanti episodi VAR, tutti zitti. E descrivete una realtà che non c'è"

23.00 - Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro il Milan terminato 1-1.

23.34 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro: "Malinovskyi? Ha preso un brutto colpo in allenamento, la contusione l'ha tenuto in dubbio, ma eravamo fiduciosi già da stamattina. Mi sarebbe dispiaciuto nel caso in cui non avesse giocato perché chissà cosa si sarebbe detto. Alla fine ha potuto giocare. Comunque Ruslan è entrato anche a Genova, con me ha sempre fatto tante partite. Lo rispiego perché qualcuno fa fatica a capire: l'Atalanta ha bisogno di attaccanti, lo dico da anni. Da quando abbiamo perso il Papu e Ilicic non abbiamo avuto ricambi in quel ruolo. Poi Ruslan si è adattato. Se questo è nelle possibilità dell'allenatore, ovvero chiedere giocatori offensivi, se questo succederà mi riconoscerò nel ruolo. Altrimenti dirò che Bergamo è diventata difficile. La risposta però è del pubblico che non legge quelle che sono le interviste e le dichiarazioni che ci sono sui giornali".

Djimsiti?

"Siamo preoccupati perché è interessato il perone, ha preso un calcione. Temiamo la fortuna, ma speriamo che sia una forte contusione".

Che valore ha questo punto?

"L'Atalanta mi ha sempre dato delle risposte, non ha mai sbagliato atteggiamento. Ogni tanto ha avuto difficoltà di organico, ho visto cambiare quattro attaccanti al Milan, noi negli anni di Champions non siamo riusciti a rimpiazzare chi è partito. Mi sono scocciato di fare questa richiesta degli attaccanti, non riesco a far passare il messaggio, bisogna combattere con questa filosofia, vuol dire che non sono credibile nel chiedere quello che serve. Altri allenatori ci riescono".

Il gol del Milan?

"Siamo rimasti un po' distratti, effettivamente ci ha un po' sorpreso. Non posso essere rammaricato, sono dispiaciuto perché cominciavamo ad avere più spazi, stava maturando anche la vittoria, contro questo tipo di squadre tutto può cambiare con un episodio".

Pioli vi vede come concorrenti.

"Accetto i complimenti, ma sappiamo di essere una buona squadra, ma se voi mi chiedete un'Atalanta che lotta per lo Scudetto avete un problema di valutazione. Io non devo mettere le mani avanti, né pensare di avere queste remore. Se siete convinti voi avete ragione, ma per me è una valutazione completamente sbagliata. Poi noi faremo il massimo, ma non posso chiedere ai miei questo, sarei un pazzo. Ma è fuori da ogni logica. Poi non è vero che l'Atalanta non ha mai vinto niente, è una bufala. Se poi parlate di portare la Champions ogni anno altrimenti è una stagione fallimentare allora deve venire un altro allenatore più bravo. Pagliuca? Non gli ho chiesto l'attaccante, ma la società avrà un gran futuro, spero che presto possiate conoscerlo".

L'aspetto fisico?

"Sotto quell'aspetto siamo a posto, anche stasera abbiamo fatto bene, siamo sicuramente a posto, ma non mi sono mai lamentato nemmeno quando dovevamo giocare le coppe".

Può essere l'anno giusto per avere un attaccante?

"So che ci stavamo lavorando, ci sono stati profili importanti, ma forse non era l'anno giusto visto che non c'erano le coppe. L'importante è che ci sia fiducia, se tutte le volte è una polemica succede sempre un macello, diventa un po' più difficile. Per quanto mi riguarda avrei chiuso il mercato prima che finisse il campionato. Queste formazioni sballate, come molte volte si legge sulle vostre testate, danno la descrizione di un ambiente che non è così. Oggi era tutto pieno, ieri c'erano duemila persone, la descrizione che date è totalmente sballata. Lo scorso anno ci sono tanti episodi sul VAR, nessuno ha detto niente, questo ambiente aggiustatevelo voi, quello che descrivete voi non è l'Atalanta. Date delle versioni che non sono vere, localmente succede di più. Ma quando parlate che cosa guardate? In quale squadra non escono gli attaccanti? Possibile che sia così difficile da vedere? Basta, cambiate atteggiamento".

23.53 - È terminata la conferenza di Gasperini.