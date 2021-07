live Hellas, Hongla: "Il Verona ha fatto di tutto per avermi. Il mio calciatore preferito? Io"

Giornata di presentazione per Martin Hongla. Il neo-centrocampista dell'Hellas Verona risponderà alle domande dei giornalisti nell'Area Media del Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano, sede del ritiro gialloblù.

16.14 - Inizia la conferenza stampa.

Puoi descriverti come giocatore? Perché hai scelto Verona?

"Ho molte qualità: mi piace giocare a calcio, mi piace avere la palla. Voglio lavorare sempre, soltanto così si può migliorare. La società ha mostrato grande interesse per me: hanno fatto di tutto per avermi, in due o tre settimane di trattative serrate, e sono contento di essere qui. Il gruppo è ottimo, ha ottime qualità".

È un momento molto importante della tua carriera: arrivi nel calcio che conta.

"Sì, è molto importante. Per me giocare in Serie A è importante: è un grande step, ora devo dimostrare tutto sul campo, davanti ai tifosi. Sono qui per dare tutto: il mio obiettivo è fare tutto per il gruppo e dare il mio contributo per ottenere la salvezza".

Cosa conosci della Serie A e dell'Hellas Verona?

"Ho seguito le partite della scorsa stagione: ho visto una squadra molto forte. Qui ci sono grandi club come Milan o Juventus: ora ci sono anch'io, e sono qui per dare tutto".

C'è un giocatore al quale ti ispiri?

"Il mio calciatore preferito sono io: cerco di migliorare ogni giorno, provando a diventare il calciatore che sento avere dentro di me".

Cosa rappresenta la Serie A per te?

"Sono qui per mostrare le mie qualità. Ho giocato in Belgio e in Spagna, ora voglio dare tutto anche qua".

Qual è l'avversario che non vedi l'ora di affrontare?

"Direi Ronaldo. Ho giocato contro di lui in Spagna, non vedo l'ora di rivederlo sul campo".

Cos'hai seguito del campionato italiano? Hai amici qui?

"No, ma qui ci sono giocatori della mia stessa Nazione, come Adrien (Tamèze, ndr)".

Pensi di poter replicare quello che Amrabat è riuscito a fare qui? Come te arriva a Verona dal Belgio.

"Non lo conosco, sono Martin Hongla e sono qui per dimostrare le mie qualità".

Hai già scelto il numero? Se sì, perché?

"Sì, vorrei il numero 18. Ho sempre cercato di indossarlo, ovunque sia stato".

Verona può essere importante anche in ottica Nazionale?

"Sì, la Serie A è un ottimo campionato e mi aiuterà a fare ulteriori step per arrivare in Nazionale".

Le prime impressioni di questo ritiro?

"Sono ottime. Il gruppo e tutti i professionisti che lavorano per il club mi hanno fatto un'ottima impressione, anche l'impatto con la città è stato molto positivo".

16.27 - Finisce la conferenza stampa.