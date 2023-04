live Lazio, Sarri: “L’arbitraggio ha influito. Juventus? Spero nelle dimissioni di…”

vedi letture

È appena terminata Lazio-Torino con il punteggio di 0-1. A breve nella pancia dell’Olimpico il tecnico Maurizio Sarri commenterà la partita in conferenza stampa.

Inizia la conferenza:

Un giudizio sull’arbitro Ghersini?

“L’arbitraggio ha influito. Il rigore su Hysaj è netto, il gol del Torino nasce da una rimessa laterale battuta metri dentro il campo. Ha influito. Mi chiedo come 7 persone non abbiano visto queste cose. I ragazzi sono stati bravi, si rischia di rimanere in 9 o in 10 con questi arbitraggi. Poi vanno fatte valutazioni su di noi: abbiamo scelto questa settimana per fare lavori pesanti e mettere benzina per il finale di stagione. Infatti siamo stati poco brillanti. E poi non abbiamo tenuto in considerazione che era previsto un cambio di temperatura: forse l’abbiamo un po’ pagata, qualcosa sicuramente ha inciso. Abbiamo avuto il classico andamento temporale della squadra meno brillante”.

Nel finale pensava che accadesse un episodio?

“Sì, poteva accadere. Ma il fatto che abbiamo concluso meno rispetto alla mole di gioco creata è indicativo sulla mancanza di brillantezza”.

Marcos Antonio è entrato bene?

“Se entra nel momento in cui hai preso in mano la partita, è un palleggiatore di livello. Questo è fuori discussione. Nel primo tempo, con la squadra in sofferenza, sarebbe andato in difficoltà”.

In panchina non ci sono cambi all’altezza di Milinkovic e Luis Alberto…

“È difficile avere un altro Milinkovic e un altro Luis Alberto. Sennò diventi il Bayern Monaco. È normale. Il nostro livello non è il top d’Europa, ma lo stiamo portando al top d’Italia. Vecino ha fatto fatica in un contesto di partita difficile”.

La Juventus ha di nuovo i 15 punti:

“Dal punto di vista legale non ho le conoscenze per poter dare un parere. Dal punto di vista sportivo il campionato è falsato. Per mesi c’è stata una classifica, adesso è diversa e potrebbe ricambiare. Spero che qualcuno nella giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni”.

La corsa Champions?

“Mancano 8 partite alla fine. Noi nelle ultime 8 abbiamo ripreso tanti punti a tutte. Si può stravolgere una classifica in 8 giornate, l’ho detto ai ragazzi durante la settimana. Non era facile prima, non è impossibile ora. Non dobbiamo fare troppi calcoli”.

I tifosi nel finale hanno applaudito la squadra:

“La Curva ha apprezzato lo spirito. Abbiamo sudato la maglia, poi magari abbiamo giocato male, ma abbiamo lottato”.

Le condizioni di Immobile e Zaccagni?

“Ciro due giorni fa ha fatto palestra, poi un giorno in campo e ieri l’allenamento con la squadra. Non sentiva grandi ripercussioni al costato, quindi si è dichiarato disponibile. Zaccagni non so se ha preso un colpo a una caviglia, spero non sia una distorsione ma non ho parlato con il medico”.

Finisce la conferenza.