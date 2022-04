live Lazio, Sarri: "Spiace per la polemica tifo-Acerbi. Rinnovo? Io il contratto lo ho"

22.55 - Dopo la vittoria al cardiopalma contro lo Spezia, tra pochi minuti Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa per commentare il 4-3 contro i bianchi. Segui su TMW la diretta delle sue parole.

23.33 - Inizia la conferenza stampa.

È stata una pazza Lazio? Si sente messo in discussione?

"Io sento sempre la stessa fiducia, anche perché i risultati delle ultime partite non li avevamo mai fatti. Non capisco il senso della domanda, tra venti giorni dovremo essere contenti tutti. Vedremo se tra venti giorni saremo contenti io e lui. Questa è stata la partita più lucida della stagione, abbiamo fatto due cazzate, siamo andati sotto e abbiamo recuperato, è un segno di grande maturità ed è l'aspetto più positivo. Abbiamo fatto due erroracci individuali, la partita è finita 10 occasioni a tre".

Cosa potete migliorare?

"Io ho visto due errori tecnici. Bisogna sperare siano errori tecnici: ci sono aspetti positivi e c'è anche l'aspetto che in ogni partita ci mettiamo questi episodi simili. Bisogna trovare qualcosa per evitare l'errore".

È un segnale morale questo?

"È un aspetto estremamente positivo, che non sempre abbiamo avuto in stagione. A volte l'errore ci gettava nel baratro ma oggi siamo stati lucidi e cattivi, ma il nostro campionato non può essere fatto di errori di questo tipo".

I tifosi oggi vi hanno spinto. Il gol di Acerbi come l'ha visto?

"Negli spogliatoi i compagni gli facevano i cori, io non ci ho parlato. L'importante era segnare, l'ha fatto Francesco e va bene. C'è una polemica con la tifoseria. e mi spiace, è un ragazzo che lavora e si applica, spero che sia un qualcosa destinato a finire. Vedere il settore ospiti pieno è bello, quando i tifosi si fanno sentire è diverso".

Prendete tanti gol ma l'anno scorso ne avete presi di più.

"I gol presi erano tanti anche l'anno scorso e si giocava a cinque. Non lo so, ci sono certi momenti in cui sembriamo solidi e anche quando siamo solidi ci mettiamo qualcosa di nostro. Il nostro può essere un modo di giocare in cui qualche gol lo prendi, ma non mi era successo. A Napoli eravamo la seconda difesa del campionato, al Chelsea la terza. È una cosa nuova per me, ci stiamo lavorando molto e ancora non c'è da essere contenti".

Cos'è successo dal 14 dicembre quando Lotito ha annunciato il rinnovo?

"Domandalo a Lotito, io non lo so. Ci sono stati incontri ma non ti so dire, non è un qualcosa di impellente. Io il contratto c'è l'ho e i due anni volevo farli io, perché lui ne voleva fare tre".

23.42 - Si chiude la conferenza stampa.