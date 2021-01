live Napoli, Gattuso: "Ho solo Petagna centravanti, non è facile così"

vedi letture

Finisce 2-0 il match del Maradona, che vede il Napoli battere il Parma e tornare alla vittoria dopo il ko contro l'Hellas

Finisce 2-0 il match del Maradona, che vede il Napoli battere il Parma e tornare alla vittoria dopo il ko contro l'Hellas. A breve il commento in conferenza stampa del tecnico dei partenopei Rino Gattuso.

È stata una gara sofferta

"È mancata un pochino di cattiveria negli ultimi mesi, oggi l'abbiamo messa in campo. Noi siamo una squadra tecnica, con caratteristiche ben precise. Stiamo giocando da tanto tempo con un solo attaccante, c'è Petagna che stringe i denti. Fuori abbiamo Osimhen e Mertens, levali alle altre squadre e vediamo".

Sul momento della squadra

"Non è facile giocando ogni tre giorni, penso che quello che abbiamo fatto è giusto. Forse il rammarico è per la gara con lo Spezia, potevamo avere tre punti in più. Fino a questo punto però il nostro percorso è positivo".

Sulla reazione della squadra

"Mi è piaciuta molto la risposta, non siamo stati belli, tecnicamente non abbiamo fatto bene, ma mi è piaciuto lo spirito, la compattezza, la capacità di soffrire, giocare col Parma non è facile, ha fisicità, sui piazzati ti mette in difficoltà, ma la squadra ha messo carattere, poi abbiamo cambiato modulo nel finale e siamo contenti, è quello che speravo. In questi mesi è mancato proprio questa cattiveria".

Ora c'è l'Atalanta, che oggi ha perso con la Lazio



"Non conta nulla. Sono capaci di ricaricare le pile e farti sei gol, sono una macchina da guerra. Abbiamo due gare molto difficili da giocare, dobbiamo prepararci al meglio".

20.37 Termina la conferenza stampa di Rino Gattuso.