LIVE TMW - Parma, Kalma: "Il presidente ha dato un'occasione enorme a questa città"

16.50 - Amiche ed amici di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa di Jaap Kalma, nuovo Managing Director - Corporate del Parma, che tra pochi minuti, in conferenza stampa, si presenterà come nuovo dirigente crociato. Olandese, Kalma ha già lavorato in Italia ricoprendo, per quattro stagione, il ruolo di CCO al Milan, ma ha anche un passato tra i motori, con l'’incarico di Global Brand Director, Licensing Director e Marketing Director alla Ferrari. A breve le sue parole, che potrete seguire qui grazie alla nostra diretta scritta.

17.04 - Prende la parola il presidente Krause: "Sono molto contento di essere qui a parlare e presentare i due nuovi leader del Parma Calcio. Vorrei cominciare con una nota dolente, dalla classifica, che è il risultato di una stagione piuttosto frustante e deludente. Ovviamente sia che siamo tifosi o giornalisti, il piano non era questo, Però io non mollo e continuo a sostenere che abbiamo cinque opportunità per rimanere in Serie A. E quindi continueremo a lottare con l'orgoglio gialloblù per sfruttare le cinque chance restanti. Come ho detto varie volte, i risultati sul campo non sempre coincidono con i nostri piani e al di là dei risultati attuali i piani devono essere lungimiranti per creare la struttura del futuro per realizzare i nostri piani. Quando abbiamo iniziato l'iter per trovare queste due figure abbiamo ricevuto molti CV interessanti e la prima osservazione che ho fatto è stata come mai in tanti volessero venire qui, nonostante i risultati negativi e molto probabilmente il motivo è lo stesso che ha portato me a Parma, abbiamo grandi tifosi, una grande storia, opportunità fantastiche per il futuro in città e a livello nazionale. Al di là dei risultati la passione che provo nei confronti del Parma e della città non è stata sminuita. E il mio impegno non verrà a mancare, così come la mia passione sarà alimentata, penso che ci fosse bisogno di due figure leader come loro due per creare il nostro futuro. Sono onorato di presentarvi Javier Ribalta e Jaap Kalma".

17.15 - Tocca a Jaap Kalma: "Buonasera, mi occupo di tutte le cose di cui non si occupa Javier (sorride, ndr). Il presidente ha dato un'occasione enorme alla città, che è fantastica. Io percepisco questo. I tifosi hanno un legame sano, costruttivo con il club, e viene vissuto positivamente anche in momenti difficili. Il club ha una storia, quarti in Italia per trofei internazionali, e ha tutte le carte giuste per creare un successo duraturo. L'ultimo fattore è il fatto che il presidente è eccezionale, ho sentito molti parmigiani dire che siamo fortunati con lui e penso abbiano ragione. Questo è uno dei motivi per cui ho sposato questo progetto, che è la parola giusta. E' un imprenditore eccezionale e forse ancora più importante, ha valori forti e molto precisi, che porteranno al successo. Ridendo e scherzando, il presidente è davvero parmigiano: ha un rispetto e un interesse per fare il bene della città e del club che dovrebbe essere preso ad esempio da tanti presidenti italiani. Questi motivi mi hanno convinto, sono molto felice di essere qui per creare un successo grande nei prossimi cinque, dieci, quindici anni".

Sfruttare il brand Parma in Serie B si potrà?

"La retrocessione non è così grave il primo anno con il paracadute, se si dovesse retrocedere. Se succedesse, io sono qui da 29 giorni e non ho avuto ancora il modo di impostare le cose per il futuro. Nel breve non ci sono tantissime possibilità, si possono fare le cose in modi diversi. Puoi coinvolgere meglio i tifosi, cercheremo di ottimizzare il tutto. In breve tempo non possiamo rifare tutto, non possiamo stravolgere tutta la struttura perché ci sono contratti commerciali. I margini ci sono, aspettiamo".