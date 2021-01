live Roma, Fonseca: "Abbiamo dimostrato coraggio dopo il secondo gol dell'Inter"

14.37 - All'Olimpico finisce 2-2 con i giallorossi inizialmente in vantaggio grazie a Pellegrini. Nella ripresa Skriniar e Hakimi ribaltano il match, ma nel finale la Roma agguanta l'Inter con il gol di Mancini. Di seguito le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa:

Dopo quanto fatto oggi, la Roma a cosa deve ambire?

"Quello che mi dice è che io ho sentito in altre grandi partite contro grandi squadre. Possiamo giocare così con tutti. Penso che dobbiamo migliorare certi aspetti della partita. E' importante pensare solo alla Lazio e sarà difficile. Non abbiamo bisogno di pensare ad altro".

Sulla continuità di prestazione

"Ci manca. La squadra ha dimostrato capacità per fare un gioco più equilibrato. E' vero che abbiamo giocato contro l'Inter che ha grandi calciatori, ma possiamo fare meglio. Possiamo avere continuità in tutta la partita, ci sono stati quindici minuti fatali per noi. Dopo la squadra è tornata a essere la stessa. Abbiamo pensato che fosse importante difendere, ma non è così. Il modo migliore per difendere è avere la palla, non abbassandoci come fatto a inizio ripresa. Anche dopo il secondo gol loro abbiamo dimostrato ambizione e coraggio".

Come valuta Villar?

"Ha fatto una buona partita. E' in buon momento ma deve pensare solo a migliorare. Mi piace il coraggio di un ragazzo arrivato dalla serie b spagnola che vuole far giocare la squadra".

