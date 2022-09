live Roma-HJK 3-0, Mourinho: "Solo nella ripresa ci siamo accorti di essere in 11 contro 10"

José Mourinho, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l'HJK Helsinki:

Partita a due facce. Un allenatore si concentra più sul bel secondo tempo o sulle difficoltà del primo tempo?

"Se si gioca bene o no, per me non è mai una referenza perché una partita contro una squadra in 10 è un'altra storia. Nel primo tempo per 30' non abbiamo giocato come si deve giocare contro 10 uomini. Sembrava che fossimo 11 contro 11. Nella ripresa abbiamo giocato come si deve giocare contro un avversario con un uomo in meno. Sono ovviamente contento per il secondo tempo ma, ripeto, abbiamo giocato 75' con un uomo in più".

Le è piaciuto come la Roma ha attaccato?

"Se tu fai male, fai male perché emozionalmente non hai interiorizzato il fatto di chi gioca con un uomo in più. Nel secondo tempo l'intensità del gioco ha cambiato tutto, ma non è mai una referenza. Ovviamente sono contento di aver giocato con un uomo in più, ma mi spiace anche per loro che sono venuti a giocarsela con coraggio".

Ha sentito le parole di ieri di Zaniolo? Ha mai temuto di perderlo quest'estate?

"Il direttore non è mai venuto da me a dirmi: 'esiste questa possibilità'. Mai. Si leggono tante cose, specie d'estate. Sapevo che era un giocatore importante per noi, con qualità diverse rispetto agli altri. È l'unico con questo potenziale fisico. Sì, ho avuto un po' di paura. Non tanta perché il direttore non mi ha mai detto che c'erano delle possibilità. È un ragazzo per bene, mi dicevano che era un disastro come professionista. O erano bugie o lui è cambiato. Mai visto arrivare in ritardo, mai problemi".

23.43 Termina qui la conferenza stampa.