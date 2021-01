live Sassuolo, De Zerbi: "Abbiamo pagato la fisicità dell'Atalanta. Con Djuricic non cambia niente"

Bene nei primi dieci minuti, poi cosa è successo?

"Abbiano giocato bene fino al gol di Zapata, l'aspetto fisico è il gap più grande tra noi e loro. Poi abbiamo sofferto le ripartenze, siamo venuti a giocare con la nostra identità, un valore aggiunto per noi nel bilancio tra situazioni positive e negative. Ci sono delle volte in cui la paghi, abbiamo pagato l'avere giocatori tecnici. Si perde perché ci sta anche la sconfitta nel calcio. Contro l'Atalanta l'aspetto fisico la fa sempre da padrona, quando li incontri ti devi preoccupare di tutto, ma è molto determinante il fattore fisico".

Cosa succede ora?

"In quindici partite ne abbiamo perse tre contro Inter, Milan e Atalanta. Mercoledì dobbiamo preparare la sfida col Genoa come se non fosse successo niente, ma migliorando gli aspetti negativi. Non mi è piaciuto il fatto demoralizzarsi dopo il terzo gol. Il quarto e il quinto sono stati regalati. Possiamo perdere col passivo pesante, ma non possiamo regalare gol. A livello caratteriale non tutti hanno il livello che vorrei".

Con Djuricic cambia qualcosa?

"Io sono l'allenatore, credo che tutti abbiano capito questa cosa. Con Djuricic non cambia niente, è il giocatore con cui ho il rapporto migliore e che ho allenato di più. Ma se sbaglia, non dico che deve pagare ma l'abc del comportamento lo pretendo da parte di tutti. Io poi non sono uno che fa il moralista. Rientrerà mercoledì come se niente fosse. Il fatto di essere venuto con la squadra vuol dire che è un ragazzo che ha valori".

