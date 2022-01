live Vlahovic alla Juve. Oggi l'incontro tra gli agenti e i dirigenti bianconeri

vedi letture

Il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus è ogni ora più vicino a diventare realtà. Questa operazione a livello economico diventerà la più importante della storia del calciomercato di riparazione in Italia. La Fiorentina ha dato l'ok al trasferimento (70 milioni più 5 di bonus), con l'attaccante che tramite i suoi agenti sta limando gli ultimi dettagli per la definizione dell'affare. TMW seguirà con un live tutte le notizie inerenti al passaggio del serbo alla Vecchia Signora.

11.58 - Nel frattempo, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è arrivato a Milano per l'Assemblea della Lega Calcio.

10.36 - Nella giornata di domani Dusan Vlahovic compirà 22 anni, esattamente come un grande bianconero come Gigi Buffon. Il serbo spera di poter festeggiare con la fumata bianca.

10.21 - Vlahovic aspetta a Firenze la fumata bianca e il via libera per le visite e la firma. Nel caso non potesse effettuare subito le visite a causa del Covid, il piano B è firmare in via telematica visto che l'idoneità sportiva l'ha già ottenuta con la Fiorentina.

9.59 - Giornata decisiva per il sì del giocatore: resta da trovare l'intesa economica con gli agenti ma tutte le parti sono ottimiste. Una volta limati gli ultimi dettagli, arriverà la fumata bianca.

8.44 - Nel caso in cui Morata non dovesse essere ceduto e dunque non dovesse liberare la maglia numero 9 che potrebbe essere destinata a Vlahovic, il serbo potrebbe ereditare la maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo.

08.02 - Atteso per oggi l'incontro tra gli agenti di Dusan Vlahovic e la Juventus per trovare l'intesa su ingaggio e commissioni e dunque avviare alla conclusione la trattativa con la Fiorentina. Un incontro dunque decisivo per concludere al meglio l'affare più oneroso della storia del calciomercato di gennaio in Italia.

GIOVEDI' 27 GENNAIO 2021

21.42 - L'agente di Dusan Vlahovic, Darko Ristic volerà domani da Belgrado a Torino per chiudere gli accordi. Che non c'erano e non ci sono tutt'ora, anche se le condizioni sono state discusse in un meeting a Belgrado il 12 ottobre, quando la Juventus e gli agenti di Vlahovic avevano fissato un'idea di massima. Sette milioni al giocatore per quattro anni e mezzo, dieci di commissione. Cifre alte ma accettabili per un accordo di questo livello. La Juventus ha deciso di anticipare l'assalto adesso e non a giugno perché il rischio che arrivasse il Bayern Monaco era altissimo, visto che Salihamidzic ha parlato più volte con Ristic per sostituire Lewandowski con lui. La situazione quindi, di fatto, non è cambiata molto da ieri. Però domani è un incontro da dentro o fuori, perché lo stesso Vlahovic dovrà rifare per forza le visite mediche, ma non si sa ancora quando sarà possibile. In ogni caso se le condizioni non cambieranno, la Juve potrà finalmente annunciare la fumata bianca per un colpo straordinario. Situazione per ora ancora liscia, in attesa del summit di domani.

18.38 - Anche Mario Sconcerti, a TMW Radio, ha commentato l'imminente addio alla Fiorentina di Dusan Vlahovic, che approderà alla Juventus: "Non ho mai creduto alla positività al Covid. Comunque per come è andata, non c'era altro da fare. Non conosco una società che avrebbe rifiutato 75 milioni. Sono stati bravi, perché hanno retto e sono riusciti a vendere il giocatore nell'unico momento in cui poteva farlo. E' una questione che si chiude bene per tutti".

18.12 - L'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha parlato dell'imminente arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus e del suo utilizzo in campo da parte di Allegri: "Chi con lui? Credo che Morata sarebbe perfetto e spero che rimanga. Per me la coppia è quella: Morata ha gamba, ha ritmo, ma non puoi chiedergli di segnare di testa alla Ronaldo o alla Dzeko, non ha quelle doti. Con Vlahovic formerebbe una coppia perfettamente assortita. Dybala? Non è il vero Dybala e non mi sembra un problema di contratto o motivazioni, ma fisico: ha perso due marce".

17.54 - Claudio Desolati, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Firenzeviola.it del passaggio di Vlahovic alla Juventus: "Anche a me ha dato fastidio ma già lo immaginavo perché è normale che un ragazzo giovane che ha l’opportunità di andare a vincere qualcosa, la coglie. Però non mi è piaciuto l’atteggiamento: tutte le volte che segnava, faceva il gesto “rimango qui”. Poi si sa che il calcio è cambiato ed è giusto vinca qualcosa perché forte. Bastava dirlo una volta che se ne sarebbe andato, perché la gente non puoi prenderla in giro".

17.43 - Dusan Vlahovic sarà il sesto giocatore serbo della storia della Juventus. Il primo ad approdare in bianconero è stato Vladimir Jugovic, arrivato dalla Sampdoria nel '95 e rimasto fino al '97. Per lui 77 presenze con 10 gol all'attivo. Poi è stata la volta di Zoran Mirkovic, arrivato dall'Atalanta nel 1998 e rimasto per due anni. Per lui 51 presenze senza gol. In seguito è stata la volta di Darko Kovacevic, arrivato nel '99 dalla Real Sociedad e rimasto anche lui per due anni. All'attivo 71 presenze e 26 gol. Poi ancora Ivan Ergic, che però è stata una vera e propria meteora: arrivato dal Perth Glory è stato subito ceduto senza presenze all'attivo. Infine, l'ultimo della lista è stato Milos Krasic, arrivato nel 2010 dal CKSA Mosca e rimasto per due stagioni con 50 presenze e 10 gol.

16.58 - Enrico Fantini, ex attaccante della Fiorentina cresciuto nella Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni a proposito del passaggio di Vlahovic ai bianconeri: "Dopo l’acquisto di Piatek magari ci ho fatto un mezzo pensiero, immaginavo già che fosse un’alternativa proprio a Vlahovic. Non pensavo mai che Piatek avrebbe fatto la panchina al serbo, per cui ho supposto il tutto, da fuori. So che Commisso ha provato a fare tanto per convincere il giocatore a rimanere. Probabilmente la parola “Juventus” attira di più della parola “Fiorentina”. Può essere una scelta di Vlahovic per provare a giocarsi qualcosa di importante. Il suo comportamento? Poteva comportarsi meglio, ma anche paggio decidendo di andare a scadenza e lasciando le tasche della Fiorentina vuote. Come ha fatto un po’ Belotti".

16.43 - La Nazione ha effettuato un vox populi intorno allo stadio Franchi raccogliendo tra i tifosi della Fiorentina alcune reazioni al passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus: "Commisso aveva detto di essere contro la Juve e dopo poche ore ha venduto il nostro miglior giocatore ai bianconeri". Un altro tifoso invece: "Non me l'aspettavo, pensavo andasse all'estero". Un altro, evidentemente stizzito ha dichiarato: "Stiamo diventando la succursale della Juventus". Infine un genitore di un bambino di 8 anni che si chiede: "Era il suo idolo, come farò a dirgli che da domani vestirà la maglia della Juventus?".

16.23 - Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha commentato così il possibile passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus: "Da settembre noi parliamo del piano bianconero per il serbo. È l’operazione più importante mai eseguita nel mercato di gennaio in Serie A. Vlahovic - che ha fortemente voluto questo trasferimento - sarà il nuovo punto di riferimento per la squadra di Allegri, che aveva bisogno di un centravanti del genere. Darà una svolta alla stagione della Juventus".

16.14 - Sul sito Firenzeviola, quasi 6mila lettori hanno risposto alla domanda: "La Fiorentina fa bene a vendere Vlahovic alla Juventus per 70 milioni?". Il 71% ha risposto di sì mentre il 29% si dice contraria alla cessione in bianconero. Un dato che comunque al momento, col sondaggio ancora aperto, premia nettamente la scelta della società di Commisso.

16.07 - Furio Valcareggi ha parlato così del passaggio di Vlahovic alla Juventus: "È un anno che dico che va alla Juventus. Lo sapevo. Mi ha sorpreso la velocità. La Juventus, se ha una mezza idea di andare in Champions, perché Dybala è inesistente e andrà all'Inter, così non ci va. Con Vlahovic almeno ci prova. Hanno speso tutte le risorse che avevano per lui. Vlahovic ha detto di no a tutti perché aveva fatto tutto con la Juventus".

15.45 - Renato Buso, ex di Juve e Fiorentina ed allenatore di Vlahovic insieme a Prandelli l'anno scorso proprio in viola, ha rilasciato queste dichiarazioni spiegando dove potrebbe migliorare il serbo dopo l'approdo in bianconero: "Può limare tanto, è un ragazzo giovane, ha molto da migliorare. Ha enorme personalità, ha tecnica e il futuro davanti. Può migliorare certamente col piede destro. Poi va detto che è un giocatore che si dà molto daffare ma per diventare ancora più forte deve migliorare nella gestione della gara, deve sapere essere protagonista nei momenti importanti".

15.40 - Intanto arrivano novità anche sul fronte Dybala: l'ultima notizia è l'interesse per la Joya da parte del Liverpool, che sta osservando con attenzione la vicenda relativa al futuro di Dybala. Il club inglese ha il gradimento del giocatore e sta studiando una proposta che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, e non c'è da dimenticare l'interesse dell'Inter, sempre vigile su questo fronte. Come detto, tutto però da febbraio, quando ci sarà il summit programmato con la Juve.

15.29 - Pino Pellicanò, ex portiere della Fiorentina i tempi del passaggio di Roberto Baggio alla Juventus, ha parlato del prossimo acquisto bianconero Vlahovic: "Visto che i bianconeri sborsano 75 milioni di euro, è giusto portarlo anche a piedi. Spero che ora venga sostituito con Cabral e la squadra farà comunque un salto di qualità. E' un ariete, potente, forte di testa, ha fatto tanti gol e confido in lui".

15.16 - L'esplosione di Vlahovic alla Fiorentina è stata favorita da due allenatori entrambi con un passato...alla Juventus. Si tratta infatti di Cesare Prandelli in primis, ex allenatore viola che l'anno scorso decise di puntare con forza sul serbo e che ha giocato per i bianconeri dal 1979 al 1985 vincendo ben 7 trofei, comprese una Champions League e una Coppa delle Coppe. L'altro è Renato Buso, che lo stesso Prandelli riportò in viola nel proprio staff come allenatore dell'attacco e che, nei mesi dell'esplosione del giocatore, lo ha allenato giorno dopo giorno affinando la sua tecnica e soprattutto i movimenti che adesso lo hanno trasformato in uno dei giocatori più letali in Europa. Buso ha giocato nella Juventus dal 1985 al 1989 appena prima di passare proprio alla Fiorentina dove rimase fino al 1991.

14.58 - Le visite mediche di Dusan Vlahovic con la Juventus dovrebbero essere fissate per la giornata di sabato. Attualmente il giocatore si trova a Firenze nella propria abitazione.

14.46 - Dusan Vlahovic è oramai a un passo dalla Juventus, per un trasferimento da 70 milioni più 5 di bonus. A inizio settimana c'era stato un contatto con il Newcastle, alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto, ma Dusan Vlahovic ha dato la stessa risposta che aveva già dato all'Arsenal nei giorni scorsi: un rifiuto a più di dieci milioni a stagione. Vlahovic ha sempre chiesto di giocare in un top club e il Newcastle - così come l'Arsenal - al momento non lo è.

14.36 - Sono ore di attesa per l'incontro previsto a breve tra gli agenti di Vlahovic e la Juventus per arrivare alla definizione dell'accordo economico dopo quello raggiunto tra Fiorentina e bianconeri per il passaggio del serbo in bianconero. Gli agenti sono in Italia ma ancora non si sono visti con i dirigenti juventini, un incontro che comunque dovrebbe arrivare proprio nelle prossime ore.

14.29 - Il sindaco di Firenze Dario Nardella si è espresso così a proposito della cessione di Vlahovic alla Juventus: "Da tifoso non posso negare il dispiacere di vedere andar via a metà stagione il giocatore simbolo di questa prima ottima parte di campionato. E ancora peggio vederlo ceduto a una squadra che, vista la classifica, è una diretta concorrente. La visione romantica del calciatore “bandiera” è tramontata da tempo, ma in certi ambienti - come quello dei tifosi viola - si coltivano ancora valori e passioni che purtroppo vengono calpestati e umiliati da vicende come questa".

14.09 - Dusan Vlahovic firmerà un contratto con la Juventus fino al giugno del 2027 con uno stipendio da 7 milioni netti a stagione.

14.06 - Mentre la Juventus continua a limare gli ultimi dettagli per l'acquisto di Dusan Vlahovic, la Fiorentina ha ormai chiuso per il suo sostituto, ovvero Arthur Cabral. Un ulteriore indizio arriva direttamente dal Basilea, che sta trattando in queste ore Supryaga dalla Dinamo Kiev e Silkan dallo Shakhtar: due attaccanti proprio per sostituire il brasiliano prossimo a vestire la maglia viola.

13.50 - Dusan Vlahovic sarà il 7° giocatore della storia a passare direttamente dalla Fiorentina alla Juventus. Prima di lui, il primo è stato Sergio Cervato, autentico eroe viola e campione d'Italia con i viola nel '56. Poi è stata la volta di Baggio e della rivolta di Piazza Savonarola a Firenze. E ancora Bojinov arrivato in bianconero nell'affare Mutu. Successivaente è stato il turno di Felipe Melo. Nel 2017 toccò a Bernardeschi e poi nel 2019 a Chiesa. Nelle prossime ore, ad allungare la lista ci sarà anche Dusan Vlahovic, ormai vicinissimo a vestire la maglia bianconera.

13.37 - Eugenio Fascetti si è espresso così sul passaggio di Vlahovic alla Juventus: "Vlahovic è un grosso acquisto, molto probabilmente aiuterà la Juve a rientrare in Champions, è un affare sostanzialmente buono per tutte e due le società. È un giocatore da contropiede e per me sulla carta, se non avvertirà le pressioni del grande club, la Juve ha trovato il centravanti migliore che c'è in giro insieme ad Haaland. A livello di gioco credo che cambi poco: Vlahovic ha bisogno di spazio, nelle aree affollate non si trova a suo agio. E accanto a Dybala può esplodere".

13.25 - Matteo Renzi, leader di Italia Viva nonché ex presidente del Consigli, è noto per la sua fede viola e stamani, a margine delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica, ha parlato così del passaggio di Vlahovic in bianconero: "Siamo in diretta o posso dire le parolacce? Io dico quello che penso, su Vlahovic non si scherza, mi fai veramente girare le scatole, piuttosto parliamo del Quirinale. Avevo 15 anni quando c'era Baggio in Piazza Savonarola. Ma basta ragazzi, è mai possibile che la Fiorentina li dia tutti alla Juve, porca miseria, almeno uno lo dia a qualcun altro".

13.18 - Rino Marchesi, ex tecnico della Juventus, ha parlato del passaggio di Vlahovic in bianconero commentando così: "Davanti la Juve aveva problemi e ora aumenta il peso offensivo ma non credo riesca ad arrivare tra le prime due-tre. Sicuramente arriverà in Champions".

12.52 - Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è stato convocato ieri dai dirigenti per una spiegazione dei motivi che hanno spinto la società a cedere il capocannoniere del campionato alla Juventus. L'allenatore è stato anche informato dell'ormai prossima chiusura dell'operazione Cabral.

12.37 - In casa Juventus i dirigenti già si pregustano la prima presenza di Dusan Vlahovic in bianconero. Al netto della negativizzazione visto che uno dei due casi di positività segnalati dalla Fiorentina sabato scorso dovrebbe essere proprio il serbo, l'esordio in bianconero per l'attaccante potrebbe arrivare subito alla prima gara dopo la sosta, ovvero nella partita casalinga contro il Verona in calendario il prossimo 6 febbraio.

12.28 - Gli agenti di Vlahovic in queste ore si trovano in Italia per definire gli ultimi dettagli dell'accordo con la Juventus. Una volta raggiunta l'intesa su contratto e commissioni, la definizione dell'affare sarà l'ultimo step prima delle visite mediche dell'attaccante.

12.19 - La Fiorentina nel frattempo ha trovato l'accordo col Basilea per il sostituto di Vlahovic: si tratta di Arthur Cabral che ha già salutato i compagni di squadra e che entro le prossime 48 ore dovrebbe effettuare le visite mediche con i viola. Questo significa che anche l'intesa per il passaggio del serbo alla Juventus, è ormai in dirittura d'arrivo.

12.03 - La Juventus è pronta a versare 70 milioni + 5 di bonus alla Fiorentina per assicurarsi il cartellino dell'attaccante di Belgrado. L'affare è ben indirizzato, col giocatore che attende gli ultimi sviluppi prima delle visite mediche con i bianconeri.