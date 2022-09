live Zaniolo: "La Roma è la mia priorità. Estate particolare? Illazioni, film della stampa"

14.50 - C'è Nicolò Zaniolo al fianco di Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League che vedrà la Roma domani impegnata all'Olimpico contro l'Helsinki. Di seguito le parole del 22 giallorosso:

15.20 - Inizia la conferenza

Perché hai cercato di fare di tutto per tornare subito?

"Non è mai bello star fuori, l'ho vissuta come un'ingiustizia. Con la spalla puoi allenarti, puoi fare tutto tranne cadere. Il mister mi ha chiesto la disponibilità e mi sono sentito di andare a Empoli ed ero pronto a entrare".

Estate particolare per te? Vuoi continuare a lungo con la Roma?

"Non è stata un'estate particolare per me, sembra sempre che debba andare via e poi resto, sono illazioni e pensieri che fate voi, sono film della stampa. Sul contratto ho ancora un anno e mezzo per poterne parlarne, non è il momento giusto adesso perché abbiamo l'HJK Helsinki e l'Atalanta, sono concentrato sul campo. La Roma è la mia priorità".

A che percentuale sei?

"Come ho detto nelle passate interviste, gli infortuni mi hanno fatto crescere come uomo e come atleta. Mi sento più maturo e più uomo, domani dobbiamo vincere questa partita".

Come cambia il tuo ruolo con Dybala?

"Non cambia molto, devo attaccare più la profondità, poi con Lorenzo e Paulo possiamo fare male alle squadre. Per me non cambia più di tanto".

Che rapporto hai con Mourinho?

"Il mister lo devo solo ringraziare perché mi sta facendo crescere e sono contento di averlo come allenatore".

Quali sono le tue ambizioni?

"Ogni anno aggiungiamo un tassello in più. Siamo una squadra forte e possiamo dire la nostra in ogni competizione alla quale partecipiamo. Lo scorso anno ne abbiamo vinto uno a Roma e spero di vincerne altri sempre qui".

Che ricordi ha della Finlandia?

"Ho giocato con l'Under 19 contro di loro all'Europeo, poi ricordo che c'era il sole 24 ore lì. Ho solo ricordi positivi".

15.34 - Termina la conferenza