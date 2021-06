Liverani: "Sarri ottimo per la Lazio. A Parma troppe difficoltà per trovarne solo una"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sportitalia, Fabio Liverani è tornato ancora sulla stagione del Parma, non prima però di aver dato un parere sull’approdo, ormai molto vicino, di Maurizio Sarri sulla panchina della “sua” Lazio: “Credo che sia un ottimo allenatore, ha fatto da Empoli in poi sempre in grande crescita, ha dei principi di gioco ben delineati, ha una sua metodologia e chi lo sceglie sa quello che gli può dare. Sarebbe un’ottima scelta per la Lazio”.

Cosa è mancato al Parma in questa stagione?

“Io credo che quando si incanala una stagione così negativa, perché obiettivamente lo è stata, basti pensare che a gennaio avevo fatto 12 punti in 16 partite e nelle restanti 22 se ne sono fatti 8, vuol dire che le difficoltà erano totali. Trovare il perché non è facile, forse ripartire così, con una proprietà nuova può essere un punto di ripartenza per la società. È evidente che le difficoltà siano state troppo grandi, totali, senza la possibilità di trovare una problematica unica. Il Covid, per esempio: il primo periodo è stato molto difficile, senza ritiro, con i giocatori infortunati. Poi in rincorsa non si è trovata mai una soluzione, ci sono stagioni che nascono male e finiscono peggio”.

Pentito di aver lasciato il Lecce?

“Credo di no e sono convinto che sia stata una favola stupenda. Abbiamo fatto tre anni straordinari, indimenticabili. Calcisticamente credo fosse arrivato il momento giusto. Alle volte si hanno delle sensazioni di cuore, la stagione lunga ha portato a un grande distacco emotivo e mi dispiace, credo che il tempo sistemi le cose, sono stati tre anni straordinari. Mi dispiace per quest’anno, potevano tornare in Serie A: ogni anno non è facile, ma sono sempre un tifoso del Lecce e gli auguro di poter tornare in A velocemente”.

Ora che esperienza aspetta?

"Aspetto una possibilità, io dico sempre che più del tempo a me farebbe piacere avere una squadra con i giocatori per il mio tipo di calcio. Già sarebbe un vantaggio".