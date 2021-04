Llorente e il momento della Juve: "Dopo 9 Scudetti di fila vive un cambio generazionale"

Fernando Llorente ha parlato della situazione in casa Juventus nel corso di una intervista rilasciata a 'Tiki taka'. Il centravanti basco ora all'Udinese, che ha vestito la maglia del club campione d'Italia dal 2013 al 2015, non fa drammi e vede la flessione Juve solo come un naturale cambio generazionale: "Vista da fuori non penso sia cambiato molto a livello di società. Sono cambiati i risultati rispetto a quando giocavo io. La Juve sta vivendo anche un cambio generazionale, però vincere nove scudetti di fila è una cosa incredibile ed è potuto accadere solo grazie a un certo tipo di mentalità".

Llorente ha poi parlato del contatto De Ligt-Belotti di sabato nel derby non sanzionato dal direttore di gara: "E' una giocata molto difficile da interpretare. Sul momento si poteva dare rigore ma al replay poi si vede che Belotti non prende il pallone e De Ligt lo tocca. Fossi stato al VAR non avrei fischiato calcio di rigore”.