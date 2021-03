Llorente si sblocca e fa felice l'Udinese: friulani in vantaggio sul Sassuolo dopo i primi 45'

Termina uno a zero in favore dell'Udinese il primo tempo della Dacia Arena tra i friulani e il Sassuolo: decide fin qui il gol di Fernando Llorente, il primo dello spagnolo in maglia bianconera.

De Zerbi sorprende con un turnover piuttosto massiccio (vanno in panchina sia Caputo che Djuricic), ma soprattutto con una virata tattica che disegna il Sassuolo con una difesa a tre composta da Ayhan, Marlon e Ferrari. Raspadori spalleggia Berardi, dando vita al duello nel duello contro la premiata ditta Llorente-Pereyra.

Avvio all'insegna di tatticismi e prudenza: da qualche tempo a questa parte il Sassuolo ha sacrificato qualche pretesa estetica sull'altare del pragmatismo, in quel solco che l'Udinese persegue ormai da parecchi anni. Per la prima occasione occorre attendere sedici minuti: Berardi dipinge dalla sua mattonella per il taglio scaltro di Kyriakopoulos, che con il mancino in estirada costringe Musso a blindare il primo palo con un buon riflesso.

Con il passare dei minuti si manifesta la volontà del Sassuolo di imporre il proprio ritmo sull'incontro. Berardi dispensa qualche sgasata che allarma i friulani senza però sortire effetti, la risposta dell'Udinese è affidata a Stryger-Larsen, che prova a farsi perdonare il boccone amaro di San Siro con un destro non irresistibile, che però induce Consigli al colpo di reni per evitare sorprese indesiderate. La scintilla anima la squadra di Gotti, che di lì a poco confeziona una delle occasioni più ghiotte del primo tempo: De Paul affetta la difesa neroverde con una palla-laser che è una ghiottoneria per Llorente, sicuro nella deviazione rimpallata da un guizzo istintivo di Consigli.

L'Udinese capisce che deve battere il ferro finché è caldo e cerca di mettere alle corde gli emiliani con la fisicità impetuosa dei propri centrocampisti. Walace accarezza la gloria dopo un flipper nell'area del Sassuolo, ma il suo destro di controbalzo si perde alto non di molto. È l'anticamera del timbro di Llorente, che arriva qualche minuto più tardi: cross telecomandato di Molina e zampata vincente dello spagnolo, che fissa il risultato sull'uno a zero.

