Lo scambio Lukaku-Dybala? Paratici: "No rimpianti. Acquisto di Paulo fu il mio rischio più grande"

Il rimpianto degli 11 anni alla Juventus è il mancato scambio Lukaku-Dybala? A questa domanda, in conferenza stampa, ha risposto l'oramai ex uomo mercato bianconero Fabio Paratici: "No, quando fai il nostro lavoro devi considerare tutto e avere una mente elastica. Sai che parti con una idea, poi purtroppo qualcuno dice un po' troppo e ci sono degli intoppi. Dybala è un grandissimo giocatore che ha dato moltissimo alla Juventus, io credo di essere uno dei maggiori responsabili del suo arrivo. La responsabilità del mercato, in quel momento insieme a Marotta, era mia. Era un ragazzo giovane che aveva fatto un anno di Serie A, abbiamo investito e fatto una grande scommessa. Credo sia stato l'acquisto più rischioso della mia gestione. Lo pagammo 40 milioni dal Palermo".

