Lo storico leader della Curva Nord: "Stasera niente striscione, ma si farà il tifo"

Stasera l'Inter ospita i serbi della Stella Rossa per il match di Champions League, ma nel frattempo vanno avanti indagini e perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Milano, nel tentativo di portare alla luce presunte attività illecite da parte dei rappresentanti del tifo organizzato nelle curve di Inter e Milan.

C'è anche una certa curiosità su quella che sarà la reazione vera e propria dei tifosi nerazzurri che saranno presenti sugli spalti di San Siro per la sfida alla Stella Rossa. Un suggerimento arriva in queste ore da una personalità di rilievo nelle dinamiche della Curva Nord, lo storico leader Nino Ciccarelli, che è anche il fondatore del gruppo Vikings.

Ciccarelli ha pubblicato un paio di Instagram Stories sul suo profilo. E in una di queste rivela come si comporterà stasera il popolo della Nord: "Mi state scrivendo in tanti, stasera lo striscione non vi sarà, ma il tifo sì. Dunque dobbiamo cantare, cantare e cantare, non molliamo niente, ok? Avanti". In un'altra storia ha scritto: "Solo per la maglia. Forza interisti".

Nella giornata di ieri la Procura Federale ha richiesto i fascicoli di indagini ai pm milanesi per verificare la condotta dei tesserati nei confronti del mondo ultras. Dalle prime intercettazioni sono emersi i nomi dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, del capitano del Milan Davide Calabria e dell’ex nerazzurro, ora al PSG, Milan Skriniar.