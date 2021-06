Lo storico vice di Ancelotti: "È contento di tornare al Real. Non era adatto a Napoli e viceversa"

“Ancelotti merita la panchina del Real Madrid, ma anche Napoli è una piazza importante e con valori importanti. Purtroppo non tutte le ciambelle vengono con il buco”. Raggiunto da 1 Station Radio, Giorgio Ciaschini, storico secondo di Carlo Ancelotti, commenta il bis del tecnico alla guida del Real Madrid e torna sull’avventura alla corte di ADL: “A Napoli non era l’uomo adatto e, forse, nemmeno la piazza era adatta a lui. L’ho sentito dopo la firma, è molto felice perché aveva lasciato i Blancos a malincuore. Conosce molto bene l’ambiente e, dopo le esperienze fatte in giro, potrà tornare a dare il suo contributo. Davide Ancelotti? È un ragazzo molto attento, che sta seguendo un percorso alle spalle del papà per imparare a fare l’allenatore. Ora come ora non ha ancora le competenze e l’esperienza, deve superare la prova del fuoco, ovvero allenare una squadra in prima persona e misurarsi con le difficoltà del campo. Con Carlo può imparare molto, ma è ovvio che quando le cose non vanno bene chi si espone è il papà. È ancora molto giovane ed avrà tutto il tempo per mostrare il suo valore. L’allenatore conquista i calciatori con la chiarezza, coinvolgendoli in un progetto: a quel punto se vengono anche i risultati tutto diventa più semplice”.