Locatelli: "Reazione da uomini. Inaccettabile che la Juve sia in questa posizione di classifica"

Protagonista della vittoria in Champions contro lo Zenit Manuel Locatelli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così il centrocampista bianconero. "In queste partite ed in questi momenti dobbiamo essere uomini forti, c'è stata la reazione degli uomini. Ci stiamo unendo tantissimo, questo è solo un bene: dobbiamo continuare così. Abbiamo giocato veramente bene, dobbiamo continuare su questa linea e continuare così dando tutto come stasera. In campionato dobbiamo dare qualcosa in più, è inaccettabile che la Juve sia in questa posizione di classifica. Tutti si devono sacrificare, quando giochi con dei giocatori forti è tutto più facile".