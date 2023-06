Lorenzo Colombo torna al Milan per... restare o ripartire?

Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'affare è certo: il Lecce ha riscattato Lorenzo Colombo dal Milan per 2,5 milioni di euro, il Milan ha poi contro-riscattato Lorenzo Colombo dal Lecce per 3,5 milioni di euro; i salentini, come da conferma di Pantaleo Corvino, guadagneranno 1,5-1,7 milioni di euro in benefit da questi movimenti, mentre i rossoneri riporteranno alla base un giovane molto interessante.

Torna al Milan

Per restare o per ripartire? È molto probabile che le valutazioni su Lorenzo Colombo vengano fatte a luglio, quando il giocatore, una volta disputati gli Europei con l'Italia U21, si aggregherà al gruppo di Pioli per la preparazione estiva. Tante sono le ipotesi che pendono sulla sua prossima stagione e non tutte vincolate alle sue prestazioni... Innanzitutto, infatti, il Milan deve fare in modo di liberarsi sia di Rebic che di Origi per creare un minimo di spazio in rosa al centravanti di Vimercate, per poi valutare il tutto con le carte giuste sul tavolo.

Tre ipotesi

Non è da escludere a priori che Lorenzo Colombo possa restare in rossonero nella prossima stagione; in quella che si sta concludendo, il classe 2001, fra campionato e Coppa Italia, è sceso in campo 34 volte realizzando 6 reti e fornendo due assist per i compagni. Un bottino certamente interessante, anche se non di garanzia in un club come il Milan. Colombo potrebbe restare in rossonero come terza punta o, addirittura, in caso di emergenza assoluta sul mercato, come vice Giroud, anche se l'ipotesi al momento più probabile resta comunque quella di un nuovo prestito.