Lotta Scudetto, chi in corsa? I risultati del sondaggio: per il 55% dei votanti è sfida a tre

Lotta Scudetto, è corsa a tre dopo i risultati dell'ultimo turno? E' la domanda che vi abbiamo posto nel corso del nostro ultimo sondaggio. Oltre mille voti giunti questa settimana e la convinzione, per quasi tutti, che la Juventus non può essere considerata fuori dalla corsa. L'opzione più votata, col 55% dei voti complessivi, è quella di una corsa Scudetto a tre, Milan-Inter-Juventus. Ecco il risultato.

Risultati sondaggio (voti totali 1055)

Sì 55,73 %

No, la Juve è troppo lontana: sarà sfida tra le milanesi 8,44 %

No, è in corsa anche la Lazio dopo le sei vittoria di fila 24,08 %

No, non solo Lazio: occhio anche a Roma, Napoli e Atalanta 11,75 %