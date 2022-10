“Lottato per Inzaghi. Siamo sempre col mister”: rivedi Calhanoglu dopo Inter-Barcellona

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter autore del gol che ha permesso ai nerazzurri di battere il Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky:

Cosa è cambiato nella vostra testa?

"Abbiamo parlato tante volte di questo periodo, oggi abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Abbiamo dimostrato il nostro valore, tutti quelli che hanno giocato hanno lavorato bene anche in fase difensiva. Noi siamo sempre con il Mister, ha visto che c'è una squadra che lotta per lui".

Perché questo spirito non è stato messo in campo prima?

"Bella domanda, è difficile spiegarlo. Abbiamo forse sbagliato un po' l'atteggiamento, non era quello dello scorso anno. Oggi si è visto che tutti lottano anche per gli altri. È stato questo atteggiamento la chiave per vincere stasera".