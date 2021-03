"Lukaku giocherà, ma non per 90 minuti". Rivedi il ct del Belgio sull'attaccante dell'Inter

Roberto Martinez, ct del Belgio, è intervenuto ieri in conferenza stampa confermando che in vista della sfida di oggi contro la Bielorussia, non impiegherà Lukaku per tutto il corso della gara: "Lui e De Bruyne sicuramente non giocheranno per tutti i 90 minuti. Dopo la seduta di oggi capiremo se la rosa sarà in forma e se potremo schierare Mertens e Carrasco. Quando ci sono tante competizioni non vuoi perdere tempo, è importante allenarsi bene in Nazionale e mostrare cosa si è capaci di fare. È la prima volta che ci troviamo a giocare tre partite in pochi giorni, ed è difficile per tutti giocare tre partite complete in poco tempo".