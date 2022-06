Lukaku-Inter: il Chelsea preferirebbe cederlo al Bayern in caso di addio a Lewandowski

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport dedica ampio spazio alla trattativa legata al possibile ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Il belga è disposto a ridursi notevolmente l'ingaggio per tornare in Italia, l'Inter vorrebbe definire l'affare entro il 30 giugno per usufruire del Decreto Crescita, mentre il Chelsea vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Il club inglese per questo sta spingendo Lukaku in Germania verso il Bayern Monaco, alla ricerca di un sostituito di Lewandowski. Al legale Sebastien Ledure il compito di strappare il sì del Chelsea, possibile che nei discorsi venga inserito anche il nome di un altro suo cliente, Stefan De Vrij.