"Ma perché non riprendiamo Pogba?". L'ad Juve spiega com'è nata l'idea e conferma il suo arrivo

"Pogba? Gli stiamo parlando e le cose si stanno evolvendo molto, molto bene". Parla così Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, nella lunga intervista a Tuttosport: "Com'è nata l'operazione? Nelle nostre riunioni sono stati portati determinati nomi, alcuni dei quali arrivano come quello di Vlahovic. Apri una porta, lanci un nome, tutti ti guardano come se fossi matto e poi, piano piano, la macchina si avvia e costruisci l’operazione. Così è nato Pogba. Da una domanda: “Ma perché non riprendiamo Pogba?”. Attenzione, l’idea non basta: l’idea è solo una provocazione, poi bisogna metterla in pratica. Devi sempre capire se quella provocazione ha la sostenibilità. Se i numeri “quagliano”, devi portare l’operazione in Consiglio d’amministrazione e non puoi presentarti senza numeri che abbiano una logica, se parliamo di giocatori importanti, naturalmente".