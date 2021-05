Malinovskyi non basta, ma Gasperini sa a chi affidarsi per conquistare il secondo posto

Non era una finale così semplice da vincere. D'altronde lo aveva ribadito anche Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, con la Juventus non parti mai da favorito. Se nel primo tempo la Dea ha dimostrato la propria forza e il proprio carattere, nella ripresa i nerazzurri non sono riusciti a trovare quel cambio di passo necessario per poter esorcizzare i fantasmi della notte dell'Olimpico di due anni fa. Pioveva quella sera, piove anche in questi giorni. Una costante da non sottovalutare, soprattutto se si parla di una squadra che continua ad inanellare prestazioni e gran calcio, ma che non riesce a piazzare la ciliegina sulla torta. Una costante come Ruslan Malinovskyi: l'ucraino era assente nel match di due anni fa, ma contro la Juventus ha dimostrato ancora una volta il proprio valore. Otto gol nelle ultime dieci partite, dieci reti e dodici assist in una stagione davvero incredibile. Il gol del momentaneo 1-1 non è bastato ai nerazzurri per poter alzare il trofeo, ma ora Gasperini sa chi puntare per ottenere il secondo posto.

ANCORA MALINOVSKYI - Secondo gol consecutivo alla Juventus, sempre col mancino. Il centrocampista ucraino - dopo i vari problemi fisici che lo hanno tormentato nella prima parte di stagione - è riuscito a riscattare un periodo altalenante: Mali si è preso l'Atalanta, Gasperini lo ha spostato in attacco esaltandone tutte le caratteristiche. Da quel momento in poi anche un trequartista come il numero 18 è riuscito a dare una svolta notevole a suon di gol e a trascinare la compagine orobica fino al secondo posto. Ora cosa succederà dopo la finale persa? I nerazzurri dovranno rimettersi in piedi nel giro di pochi giorni, non c'è davvero tempo per poter pensare al ko contro i bianconeri. Tornare in campo in fretta e azzannare la preda per poter raggiungere il secondo posto. A ogni modo l'obiettivo stagionale è stato raggiunto: l'Atalanta giocherà di nuovo in Champions League. L'appuntamento con un trofeo è soltanto rimandato e Gasperini ha già capito a quali uomini affidarsi. Un nome su tutti, Ruslan Malinovskyi. In questo caso le spiegazioni non servono, i numeri parlano da soli.