Malinovskyi sblocca Roma-Atalanta: Dea avanti 1-0 all'Olimpico, assist Gosens

Dopo 25 minuti di attacchi e tiri in porta, l’Atalanta passa in vantaggio all’Olimpico sulla Roma. A sbloccare il risultato e siglare l’1-0 è Ruslan Malinovskyi. Gran lavoro di Duvan Zapata, che allarga a sinistra per Gosens: cross teso del tedesco, sul primo palo arriva l’ucraino, il cui inserimento non viene letto bene dalla retroguardia giallorossa. Botta potente, nulla da fare per Pau Lopez.