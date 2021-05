Manchester City, Guardiola: "Stagione eccezionale. Speriamo di tornare di nuovo qui in futuro"

Dopo il ko in finale di Champions League contro il Chelsea, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di BT Sport: "Per noi è stata una stagione eccezionale. E' stata una partita serrata. Abbiamo avuto occasioni, siamo stati fantastici nel secondo tempo, siamo stati coraggiosi e non siamo riusciti a sfruttare le occasioni perché loro erano forti. I giocatori erano eccezionali. Torneremo forse un giorno di nuovo! La scelta della squadra? Ho schierato quella che pensavo fosse la formazione migliore. De Bruyne si è infortunato, ma succede in questa competizione e in queste partite. Avevamo bisogno di tutti. L'ambizione ora è riposarsi ma poi prepararsi per la prossima stagione. Era la prima volta che ci trovavamo in questa fase. Speriamo di essere di nuovo qui in futuro".