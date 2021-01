Mancini: "Bernardeschi ha bisogno di giocare di più. Come El Shaarawy ed Emerson"

Nel corso del lungo e interessante botta e risposta con la 'Gazzetta dello Sport', il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini s'è soffermato anche sui giocatori che fanno parte del gruppo azzurro ma che trovano poco spazio nei propri club. O, addirittura, chi non sta giocando affatto come El Shaarawy. "Bernardeschi con noi ha sempre fatto bene. Ma ha bisogno di giocare di più. Glielo auguro. Come lo auguro a Emerson Palmieri. Trovasse posto in Italia, in un club ambizioso, sarebbe il massimo. Come per El Shaarawy".

Discorso un po' diverso per Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter più volte fermato dagli infortuni: "Speravo avesse pagato il conto con la sfortuna nel 2020, invece... Gli auguro un 2021 più generoso. Per noi è prezioso, perché può fare più ruoli", ha detto Mancini.