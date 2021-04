Mandzukic titolare in Serie A, 751 giorni dopo. Il Milan si affida a lui nella notte dell'Olimpico

Mario Mandzukic torna a giocare da titolare una partita di Serie A dopo 751 giorni. L'attaccante croato fu schierato dall'inizio in Juventus-Milan del 6 aprile 2019 e all'epoca vestiva il bianconero. Novanta minuti e un'ammonizione in una sfida che avvicinò notevolmente la Vecchia Signora alla vittoria dello scudetto. Un problema al tendine rotuleo gli ha fatto poi saltare quasi tutto il finale, con l'eccezione di una mezz'ora scarsa contro l'Atalanta. Tornato in Italia a gennaio dopo la parentesi poco fortunata in Qatar e prima ancora sei mesi in naftalina a Torino, Mandzukic ha raccolto appena 6 presenze in campionato, mai raggiungendo la mezz'ora di gioco.