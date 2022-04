Marelli: "Il gol di Acerbi? La sensazione è che sia in fuorigioco, ma non ci sono le linee del VAR"

L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto a DAZN per analizzare la quarta rete di Acerbi, decisiva nel 4-3 contro lo Spezia: "Non c’è chiarezza. Per il fuorigioco bisogna considerare il penultimo difendente, Provedel è molto avanti, che è Nikolau: Acerbi viene tenuto in gioco da Reca, ma bisogna considerare la prospettiva. La sensazione netta è di fuorigioco, ma è una sensazione, non ci sono le linee".