Marelli: "Il rigore per la Juve c'era, ma ero convinto che il VAR non sarebbe intervenuto"

Luca Marelli, commentatore arbitrale per DAZN, parla così del calcio di rigore chiesto dalla Juventus negli ultimi minuti della sfida contro il Siviglia, ancor prima del pari di Gatti: "Il rigore per la Juve c'era, ma le polemiche saranno sopite dal pareggio di Gatti. Bade entra malissimo su Rabiot, è netto il tocco sulla gamba ma ero convinto che il VAR non sarebbe intervenuto, i tedeschi hanno questa tendenza: in Germania non interviene praticamente mai, ma questo è chiaramente calcio di rigore".